Crónica 25-08-2023

Fiscalía maulina no ha detenido sus funciones tras emergencia climática

A pesar de la dramática situación vivida en la región, la tarea de fiscales y funcionarios no se ha detenido ni un solo momento. Es así como la atención a víctimas y la diaria participación en audiencias antes los tribunales penales, se ha llevado a cabo sin inconvenientes. La excepción se ha dado sólo en Licantén donde todos los servicios públicos y privados están suspendidos, pero gracias al sistema computacional de carpetas digitales con el que cuenta el Ministerio Público en el Maule, las tareas diarias han podido ser cubiertas vía remota por fiscales y funcionarios de otras fiscalías locales de la región.



El Call Center de la fiscalía número 600 33 00 00 y los servicios a través de la página web www.fiscaliadechiel.cl pinchando el link FISCALÍA EN LINEA, se mantienen operativos para toda la comunidad, sumándose a ello el correo electrónico denunciasmaule@minpublico.cl donde la gente puede enviar antecedentes en torno a una denuncia.



El Fiscal Regional subrogante Miguel Gajardo señaló que "frente a las diversas consultas de la comunidad, hacemos presente que, no obstante las adversas situaciones climáticas que hemos vividos los últimos días, el Ministerio Público de la Región del Maule ha operado sin mayores problemas, salvo lo que dice relación con la fiscalía de Licantén donde es de público conocimiento que esa comuna ha sido afectada gravemente por la salida de los ríos del sector. Sin embargo, a través de Carabineros y de los canales telemáticos estamos disponible para atender las necesidades de dicha zona. Además, todas las fiscalías locales están apoyando el trabajo jurídico y administrativo de la fiscalía de Licantén, de modo tal que sigue operando sin problemas. Para los efectos de atenciones personales, todas las personas se pueden dirigir as Carabineros de Licantén o a las unidades cercanas a su domicilio o bien a la fiscalía local de Curicó que está más cercana a dicha localidad. Lo importante a resaltar es que estamos plenamente operativos y las medidas que han sido adoptadas de forma preventiva por la Fiscalía Regional del Maule han dado resultados y eso nos permite – gracias a tener además un sistema computarizado de carpetas digitales que permiten el trabajo a distancia de los funcionarios que no pueden concurrir a sus fiscalías – el asegurar y mantener el servicio a la comunidad, a la cual estamos siempre plenamente disponibles”.



Con turnos especiales el Ministerio Público del Maule ha mantenido continuidad en torno a la operatividad en todo el Maule, permitiendo con esto que fiscales y funcionarios en Licantén y otras zonas afectadas, estén abocados sólo a enfrentar la emergencia que los afecta.