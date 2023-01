Policial 13-01-2023

Fiscalía pide prisión preventiva para 2 conductores por muerte de joven en Linares



Tras cinco meses de peritajes, siendo clave para aquello el resultado de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público a la SIAT de Carabineros al igual que el resultado de las alcoholemias, la fiscalía de Linares tomó la decisión de pedir la prisión preventiva para los dos conductores que en la ruta Linares- Yerbas Buenas protagonizaron un accidente donde perdió la vida Víctor Cancino Medel, quien viajaba en uno de los móviles como copiloto.

La fiscal jefe de Linares Carola D´Agostini resaltó que ”en junio del 2022 se produjo un accidente donde falleció un joven linarense de nombre Víctor Cancino. A raíz de esa situación se ha estado investigando quienes eran realmente los involucrados en este accidente y de la investigación se logra establecer la existencia de dos partícipes quienes fueron llevados ante el tribunal y formalizados por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. En esa oportunidad el Ministerio Público pidió la prisión preventiva de ambos imputados lo que no fue acogido por el tribunal por motivos que están plasmados en su resolución. No obsta esto, es decir, que no estén en prisión preventiva, que la investigación se haya terminado. Muy por el contrario. Nosotros contamos con las pruebas suficientes para llevar a estas dos personas a juicio y obtener una sentencia condenatoria en contra de ambos. Es lo que vamos a esperar en el trascursos de estos meses hasta el cierre de la investigación y la presentación de la correspondiente acusación.”

De esta forma por disposición del tribunal los imputados Tomás González García y Francisco Novoa Gómez quedaron con cautelares alternativas a la prisión preventiva (arresto domiciliario, arraigo nacional y firma ante Carabineros) que permitirán su participación en la investigación que existe en su contra. Además, ambos a petición de la fiscalía, hicieron entrega de sus licencias de conducir las que se encuentran bajo custodia del Tribunal.