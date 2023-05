Policial 26-05-2023

Fiscalía suma nuevos profesionales y moderna tecnología contra el crimen organizado en el Maule



Abogados, analistas, peritos informáticos y técnicos forman parte de la nueva Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC), que comienza a operar en la Fiscalía Regional del Maule y cuyo objetivo es detectar, conocer formas de operar y desarticular bandas dedicadas al crimen organizado.

Se trata de un equipo de 22 profesionales y moderna tecnología que llega a reforzar el actual trabajo de la unidad de Sacfi con sus cuatro fiscales y analistas, potenciando de esta forma la cobertura en las 30 comunas maulinas.



El Fiscal Regional Julio Contardo resaltó que “se genera una unidad que tiene alcances insospechados con recursos informáticos y tecnológicos que no están en el país, que no tienen otras fiscalías regionales del país y una dotación que permitirá a nuestros fiscales dedicarse a la persecución principalmente del crimen organizado y de las bandas, sobre lo cual hemos dado muestra de buenos resultados en los últimos tiempos y demostrando que somos capaces. De esta forma y si tenemos mayores recursos para utilizar la información disponible, vamos a lograr detectar las bandas que operan en distintos tipos de delitos como narcotráfico, contra la propiedad, robo de madera, abigeato; se trata entonces de recursos que son necesarios para poder articular en nuestra región un mejor trabajo con las policías, con quienes tenemos una relación muy directa. De esta forma queremos dar muestra que los recursos dispuestos están siendo utilizados de manera específica para esta unidad que hemos denominado UNAAC”.



Un total de 2.600 millones de pesos ha dispuesto el Gobierno Regional para la ejecución de esta unidad, dinero que será distribuido en tres años, a fin de mantener un análisis investigativo en el tiempo contemplando además la adquisición de un moderno vehículo que permitirá la atención de las personas en los sectores más apartados.



Sobre aquello la Gobernadora Regional Cristina Bravo manifestó que “agradecemos al Ministerio Público por este trabajo que venimos haciendo desde fines del años pasado y lo que se busca es tener en la Región del Maule una fiscalía modelo que cuente con recursos humanos y equipamiento para poder combatir el narcotráfico y los distintos delitos que existen. Este proyecto no está en otras regiones del país y busca fortalecer el equipo que encabeza el Fiscal Julio Contardo. También queremos llegar con la justicia a las 30 comunas de la región , en especial en aquellas donde no existe oficinas de la fiscalía ello porque para nosotros no existen comunas de primera o segunda categoría y necesitamos llegar con esa atención. Hoy esta unidad está en la etapa de arriendo de nuevas instalaciones y búsqueda de profesionales para fortalecer el equipo de fiscales en la región. Yo sé que hoy la ciudadanía se queja de que sus causas son archivadas y eso es porque nuestros fiscales tenían que hacer de todo, desde lo administrativa, además de su labor de abogados y perseguir el delito. Hoy nosotros queremos que ellos se dediquen a la persecución del delito y que no sólo sea una fiscalía modelo que incorpore atención en terreno, sino que también innovación y tecnología informática en la persecución del delito”



A partir del 01 de junio comienzan a llegar las nuevas contrataciones y ya se han generado las compras de equipos tecnológicos de punta que permitirán contar con modernas herramientas para uso de los fiscales y analistas de la UNAAC a fin de orientar de manera estratégica la labor de las policías.