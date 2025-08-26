Policial 26-08-2025

Fiscalía y Carabineros exponen datos sobre delito de robo de cables



El robo de cables es un delito que se ha sofisticado progresivamente, sostuvo el Ministerio Público ante la Comisión investigadora sobre robo de cables.

El jefe del sistema de análisis criminal y focos investigativos de la Fiscalía, Claudio Ramírez, añadió que en su entorno se articula una cadena delictiva que va desde la sustracción violenta o encubierta del material hasta su fundición y exportación internacional. Explicó que el cobre es fundido en lingotes, eliminando toda trazabilidad de origen y, posteriormente, es exportado, principalmente, a mercados asiáticos y europeos, a través de empresas exportadoras formales.

En materia de persecución penal, Ramírez informó que en los focos investigativos vigentes por este tipo de casos (en las fiscalías Metropolitana Sur, Los Ríos, Atacama, Antofagasta, Coquimbo, Maule, OHiggins y Biobío) se cuentan 112 imputados investigados y 142 formalizaciones de investigación.

Por su parte, el director de control de drogas e investigación criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, también planteó que el robo de cables es un fenómeno que se ha ido acentuando en distintas regiones.

De acuerdo al sistema de análisis de datos de la institución, señaló que desde el año 2021 al 2025 hay una tendencia al alza. Y, agregó, en el presente año existen ya 461 registros relacionados con este delito en comparación con los 172 del año 2021.



