Policial 07-09-2025

Fiscalización por abigeato deja sumario sanitario en feria de San Javier



En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias y con el fin de garantizar la trazabilidad y sanidad animal, la Comisión Regional contra el Abigeato continúa con intensos operativos, realizando esta vez una fiscalización en la Feria de Agricultores de San Javier.

La instancia, encabezada por la Fiscalía Regional del Maule e integrada por la Seremi de Salud, el Servicio de Salud del Maule (SSM), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio de Impuestos Internos (SII), Carabineros y la PDI, tuvo como objetivo prevenir el comercio ilegal de animales y productos pecuarios, así como resguardar la salud de la población en una fecha en que aumenta el consumo de carnes y derivados.

“Esto es un trabajo que se viene haciendo hace tiempo en una comisión que hemos conformado con las distintas instituciones públicas de la región y que no tiene otro fin sino favorecer a nuestra población y el consumo de carne en una época también que naturalmente hay mayor consumo y por cierto conlleva mayor riesgo”, expresa el Fiscal Regional, Julio Contardo.

Respecto a los hallazgos en la fiscalización, la Seremi de Salud, Carla Manosalva, expresa que “tomada las muestras en el recinto que estamos visitando, no se encontró la presencia de cloro en el agua que es necesaria para condicionar esta para el consumo humano y también para los servicios higiénicos. Así que se va a cursar un sumario sanitario a estas instalaciones en donde tampoco encontramos la documentación que pueda acreditar la presencia de una noria que está en este lugar”.

En tanto, el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Juan Pablo López, resalta que “esta fiscalización se hace siempre para que la ciudadanía tenga la tranquilidad que efectivamente lo que se está consumiendo dentro del país es un producto sano. Por eso el llamado es a seguir consumiendo productos en lugares establecidos, no comercializar o consumir productos que vengan de lugares que no están autorizados por los organismos competentes. Por eso insistimos en que la ciudadanía se alimente bien para no tener problemas y que tengamos todas unas buenas Fiestas Patrias para este año 2025”.

Durante la jornada, las autoridades revisaron documentación y supervisaron las condiciones de funcionamiento de la feria, incluyendo el estado de corrales, el manejo de los animales en espera de remate, y las medidas de bioseguridad, tales como el lavado y desinfección de camiones, destinadas a evitar la diseminación de agentes patógenos.



