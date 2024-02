Opinión 01-02-2024

Flexibilidad en la presencialidad + entornos que inspiran colaboración= Productividad



La semana pasada se dio a conocer el último sondeo de Transearch, que revela que más de la mitad de los gerentes de RRHH en el mundo han visto resistencia de los empleados a pasar tiempo en la oficina. La respuesta a esta situación ha sido permitir cierta flexibilidad en el lugar de trabajo, factor que ha demostrado ser importante para aumentar la productividad.



Hemos visto que las personas no están dispuestas a transar aquellos cambios que se transformaron en hábitos y favorecen el equilibrio entre la vida profesional y personal. Esta resistencia al cambio ha implicado un vuelco en el paradigma laboral, especialmente por aquellos casos que aún no logran compatibilizar ambos formatos, donde los colaboradores se sienten desmotivados en el trabajo y, por ende, menos productivos.



Ofrecer flexibilidad y promover un entorno que inspire colaboración, no solo impulsan la satisfacción, el compromiso y la productividad, sino que también contribuyen a la retención del talento. El desafío está entonces en generar espacios de trabajo que garanticen una experiencia que no se encuentre fuera de la oficina, para que estar en ella adquiera mayor sentido.



Ariel Benzaquen, country manager de Cushman & Wakefield