Opinión 24-08-2023

Flexibilizar el 17 de diciembre



Katia Trusich

Presidenta Cámara de Centros Comerciales de Chile



El próximo 17 de diciembre los chilenos concurriremos nuevamente a las urnas para pronunciarnos sobre la nueva propuesta del Consejo Constitucional. Un acto cívico de gran importancia, nacido de un proceso político legítimo y necesario.

El único detalle es que la fecha corresponde al último domingo antes de Navidad, época clave para el comercio y los consumidores. De acuerdo a información de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), diciembre supera en cerca de un 40% las ventas de un mes normal. Y si bien la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios de elecciones, no aplica para todo el sector, los centros comerciales y muchas instancias comerciales que surgen en esa época, como las ferias de emprendedores y los bazares navideños, la entretención y gastronomía que estos albergan, deben cerrar.

Y según una encuesta de la Red de apoyo a las Mipyme, ChileConverge, el 60% de las ventas de Navidad de estas empresas se producen el fin de semana previo a Navidad.

Entonces, estamos frente a un panorama que golpeará nuevamente al comercio, el primer empleador del país, fuertemente afectado por la situación económica de los últimos tres años.

Si las elecciones en nuestro país son un ejemplo internacional en cuanto a comportamiento, educación cívica y funcionamiento del servicio electoral, ¿por qué no flexibilizar las medidas de funcionamiento del comercio?

La del 17 de diciembre será la séptima elección desde mayo del 2021, fechas en las que el comercio (salvo excepciones) ha estado impedido de funcionar. Y los próximos años, el 2024 y el 2025, deberemos una vez más concurrir a las urnas para ejercer nuestro deber cívico. Si no logramos mayor flexibilidad, serán más de diez jornadas menos para miles de grandes, medianas y pequeñas empresas que dan empleo y contribuyen al desarrollo del país. Razón suficiente para flexibilizar la apertura del comercio sin discriminación en esa fecha .