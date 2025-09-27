Opinión 27-09-2025

Flores Tobella. La ciencia advierte. ¿ Estamos listos para una vida prolongada?

La longevidad ya no es un sueño :Es un desafío que exige una mente activa ,propósito y conexión real.

La expectativa de vida se extiende hasta los 120 años .Pero vivir más tiempo no es un regalo, es un desafío que pondrá aprueba nuestra mente ,cuerpo, familia y sociedad Quién crea que los años extra llegaran solos, está condenado a desperdiciarlos .

Vivir más que un siglo exige aprender siempre .reinventarse y adaptarse .La educación no puede detenerse en la juventud .Cada década debe tener nuevos conocimientos y habilidades ,nuevos desafíos que mantenga a la mente más activa y flexible .Lo que no se utiliza se vuelve obsoleto .,lo que se repite se desvanece. El trabajo ya no es solo sustento, es propósito La rutina desaparecerá ,reemplazada por máquinas y algoritmos .La creatividad, la ética ,el liderazgo y la capacidad de conectar con otros serán las herramientas que mantendrán nuestra relevancia Quién no transforme su labor diaria en sentido y contribución desperdiciará décadas enteras .La vida prolongada sin vínculos reales es vacía, integrar generaciones ,transmitir experiencia ,participar activamente y dedicar tiempo a la familia y a la comunidad no es opcional ,es esencial .La sociedad la desconexión y la indiferencia social son enemigos de una longevidad plena. La mente y el cuerpo deben entrenarse para resistir .Alimentación estratégica ,ejercicio, prevención médica y disciplina emocional no son un lujo ni teoría ,la mayor amenaza es la mente que se rinde. Pensamientos “ ya no puedo “,o “ es tarde para cambiar” matan más rápido que cualquier enfermedad. Mantener la mente entrenada resiliente y alineada con propósito es la conducción indispensable para aprovechar los años extras. En todo cambio hay pioneros que se adelantan ,arriesgan y abren caminos .no se trata de privilegios materiales ,sino de responsabilidad y valentía. Aprender de ellos ,compartir conocimientos y fortalecer redes permite que la longevidad sea una oportunidad colectiva, la suma de actos conscientes y propósitos determinara esos años adicionales, serán vida verdadera o simple extensión vacía. O una espera insoportable .

El reloj se ha extendido :La mente y el cuerpo tienen ahora más tiempo para hacer lo que no pudimos hacer ,explorar lo que nunca intentamos y disfrutar plenamente de quienes nos rodean .aportando experiencia y valor: Envejecer ya no significa solo contar años, sino vivirlos con propósito sentido y conexión .La longevidad bien dirigida ,nos da la oportunidad de transformar la vejez en una etapa activa y más plena si la usamos más conscientes cada hora ,gracias la ciencia y a la inteligencia artificial , esta oportunidad se vuelve más clara y objetiva ,la están advirtiendo. No son amenazas ,sino herramientas para iluminar caminos que antes parecían inaccesibles .Podemos aprender más, crear más , disfrutar de los más cercanos .La longevidad ya no es una incertidumbre ,ni miedo es desafío ,oportunidad, conciencia .La longevidad no espera el final ,quienes la viven y la organizan plenamente son los que comienzan a vivir . La mayoría de las personas viven su vida sin conciencia del tiempo extendido.

“El reloj de la vida se ha extendido ,quien no se prepara desde hoy desperdiciara el tiempo que la ciencia ya abrió”.









.

