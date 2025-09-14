domingo 14 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Editorial 14-09-2025
    Fomento de la Artesanía
    Publicidad 12
    Por amplia mayoría, el Senado aprobó en particular el proyecto que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía, el que transversalmente fue valorado porque “es un avance esperado” que “reconoce el valor cultural y económico de nuestros artesanos y artesanas”.



    El mensaje tiene entre sus objetivos apoyar, proteger y fomentar el desarrollo de la artesanía, dotándola de un marco normativo apropiado que reconozca la práctica artesanal y sus creadores; incorpora nuevos mecanismos de participación institucionalizada y descentralizada; e introduce herramientas públicas para la preservación y el desarrollo del rubro.



    En la oportunidad hicieron notar las innovaciones en el reconocimiento de la artesanía; la nueva definición a feria de artesanía; la creación Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía; las precisiones en asignación de recursos y criterios; normas específicas, viáticos, reconocimientos, y fiscalización, entre otros.





    Valoraron la política nacional de artesanía; el fortalecimiento de un sector productivo; sumado a que se potencia la identidad país.



    Además, destacaron que durante el trámite en el Senado se incluyeron importantes aspectos como la creación del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía.



    Cabe precisar que el senador Kuschel, quien se abstuvo, manifestó que, a su juicio, las definiciones de artesanía propuestas son “vagas, imprecisas y poco trasparentes” y manifestó que teme “una posible burocratización del sector”.



    El mensaje debe ser ratificado en tercer trámite por la Cámara de Diputadas y Diputados.


    Freddy Mora | Imprimir | 82

    Otras noticias

    Cambios en licencias médicas
    Cambios en licencias médicas
    Licencias de conducir
    Licencias de conducir
    Delitos en zonas rurales
    Delitos en zonas rurales
    Defensores Ambientales
    Defensores Ambientales
    Piloto estadounidense varado hace dos meses en la Antártica llega a Punta Arenas: Deberá salir de Chile en máximo 30 días
    Piloto estadounidense varado hace dos meses en la Antártica llega a Punta…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para