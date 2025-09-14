Editorial 14-09-2025

Fomento de la Artesanía

Por amplia mayoría, el Senado aprobó en particular el proyecto que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía, el que transversalmente fue valorado porque “es un avance esperado” que “reconoce el valor cultural y económico de nuestros artesanos y artesanas”.







El mensaje tiene entre sus objetivos apoyar, proteger y fomentar el desarrollo de la artesanía, dotándola de un marco normativo apropiado que reconozca la práctica artesanal y sus creadores; incorpora nuevos mecanismos de participación institucionalizada y descentralizada; e introduce herramientas públicas para la preservación y el desarrollo del rubro.







En la oportunidad hicieron notar las innovaciones en el reconocimiento de la artesanía; la nueva definición a feria de artesanía; la creación Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía; las precisiones en asignación de recursos y criterios; normas específicas, viáticos, reconocimientos, y fiscalización, entre otros.











Valoraron la política nacional de artesanía; el fortalecimiento de un sector productivo; sumado a que se potencia la identidad país.







Además, destacaron que durante el trámite en el Senado se incluyeron importantes aspectos como la creación del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía.







Cabe precisar que el senador Kuschel, quien se abstuvo, manifestó que, a su juicio, las definiciones de artesanía propuestas son “vagas, imprecisas y poco trasparentes” y manifestó que teme “una posible burocratización del sector”.







El mensaje debe ser ratificado en tercer trámite por la Cámara de Diputadas y Diputados.





