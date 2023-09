Social 14-09-2023

FONDA PROTEGIDA, SEGURIDAD FESTIVA

Con la idea de impulsar y reforzar una cultura preventiva que nos ayude a evitar malos ratos en tiempos festivos, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) anunció el plan “Fonda Protegida, Seguridad Festiva”, dirigido a las y los trabajadores que cumplen diversas funciones durante las Fiestas Patrias.

Quienes trabajan en estas fechas están cubiertos por la Ley 16.744, que garantiza el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, normativa que entrega prestaciones médicas, económicas y preventivas.

Por lo anterior, las y los funcionarios del ISL se desplegarán en los sitios oficiales del festejo patrio, de Arica a Punta Arenas, y entregarán información sobre las adecuadas medidas para protegerse de accidentes laborales y enfermedades profesionales, a través de afiches, volantes y señaléticas.

Entre las medidas de la campaña de este año, destaca lo referente a accidentes de trayecto, también protegidos con prestaciones cuando se trata de casos ocurridos cuando la o el trabajador se traslada desde su lugar de pernoctar a su sitio laboral.

El plan incluye, además, asesorías en prevención de riesgos y capacitaciones para desempeñarse con tranquilidad y seguridad en las celebraciones dieciocheras.

Las visitas a las fondas y ramadas se realizarán también a locales específicos y en ellas participarán, igualmente, los y las directores regionales, expertos en prevención y funcionarios del ISL quienes orientarán, tanto a las y los empleadores y trabajadores sobre las medidas de seguridad para celebrar como corresponde, sin sorpresas desagradables.



Trabajadores con seguro



Como dice el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su título II, de la Superintendencia de Seguridad Social, el principio de automaticidad de las prestaciones garantiza la cobertura del seguro “desde el primer día de vigencia de su relación laboral, aun cuando no se hubiere escriturado el contrato de trabajo.

Por ello, basta la ocurrencia de un accidente del trabajo o el diagnóstico de una enfermedad profesional contraída durante la vigencia de una relación laboral, para que nazca el derecho del trabajador a las prestaciones preventivas, médicas y económicas del Seguro.

Conforme a este principio, el retraso de la entidad empleadora en el pago de las cotizaciones no afecta el derecho del trabajador a las referidas prestaciones. De igual modo, el señalado principio implica que no se puede condicionar la atención médica del trabajador a que su empleador presente la denuncia del accidente o la enfermedad, mediante la correspondiente DIAT (Denuncia Individual de Accidente del Trabajo) o DIEP (Denuncia Individual de Enfermedad Profesional), ni el otorgamiento de las prestaciones económicas, a la presentación de una solicitud.

En todo caso, “este principio solo opera respecto de los trabajadores dependientes, puesto que los trabajadores independientes, tanto obligados como voluntarios, deben cumplir ciertos requisitos para tener derecho a la cobertura del Seguro de la Ley N°16.744”, acota el compendio.