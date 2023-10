Deportes 27-10-2023

Fondeporte invita a organizaciones maulinas a cumplir sus sueños deportivos

• Será hasta el 13 de noviembre que estará disponible este concurso público, el cual considera financiamiento a diferentes iniciativas deportivas

En proceso de postulación se encuentra el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Fondeporte), que es financiado por el Instituto Nacional del Deporte. Del 15 de octubre, hasta el 13 de noviembre, estará abierta esta convocatoria que tendrán las organizaciones, no necesariamente deportivas, en este caso de la región del Maule.

Por esta razón, el Seremi del Deporte de la región del Maule, Iván Sepúlveda, hizo una invitación a postular a este fondo. “Aún hay plazo para postular al Fondeporte, así que invitamos a todas las organizaciones funcionales, territoriales, deportivas, de adulto mayor, juntas de vecinos, organizaciones culturales, a que postulen. Para eso, deben ingresar a www.ind.cl o www.proyectosdeportivos.cl para descargar las bases y saber a qué fondo postular. Tienen plazo hasta el 13 de noviembre, así que los esperamos”, dijo la autoridad del deporte.

INVITACIÓN

En esa misma línea, el Director Regional del IND, Zenén Valenzuela, agregó: “Queremos invitar con mucho entusiasmo a todas las organizaciones de la región del Maule y no solo deportivas, para que participen en el Fondeporte. Hemos estado haciendo capacitaciones y si alguien necesita asesoría, puede contar con nosotros, basta que nos contacten. Lo importante es que aprovechen esta oportunidad para que puedan conseguir recursos.”

En esta pasada, las categorías de postulación son: Formación para el Deporte, Deporte Recreativo, Deporte de Competición y Ciencias del Deporte. Asimismo, para participar cada entidad deportiva debe estar inscrita en el IND, tener su directorio vigente y no tener rendiciones de cuenta pendiente.

Las bases administrativas de dicho concurso, ya se encuentran disponibles en www.proyectosdeportivos.cl, en el link bases y requisitos.