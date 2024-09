Crónica 04-09-2024

Forbes Chile: Investigadora de la UA en Talca es una de las 50 mujeres más poderosas del país

Un gran aportes al rubro agrícola del país ha logrado entregar la App Ok FruitApp, “un sistema de control de calidad de frutas que, con una sola fotografía captada de cualquier teléfono móvil, entrega información sobre el color, los defectos y el calibre de las frutas”, explicó su creadora la Dra. Patricia Möller, académica Investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile en Talca.

Es ella quien ha estado en la primera plana, luego de la que Revista Forbes Chile, la eligiera como una de dela 50 mujeres más poderosas de Chile, por su aporte desde la innovación.

Como Ingeniera en Bioinformática y doctora en Biotecnología por la Universidad de Santiago, la Dra. Möller, creó “un sistema que está pensado en los agricultores, por lo tanto es de fácil uso, es para que cualquier agricultor lo pueda utilizar. No necesita gran indumentaria ni tampoco grandes conocimiento. La idea es que con un teléfono como el que tiene cualquiera de nosotros, se tome una fotografía y nos entregue en forma inmediata curvas de color, que sea libre de efectos externos que tenga la fruta, específicamente arándanos y cerezas”, explicó.

Respecto al reconocimiento, la académica comentó que “para mí este reconocimiento es demostrar de alguna forma que lo que estamos haciendo se ha logrado visibilizar, ha logrado llegar a la población. Yo siempre menciono que este reconocimiento no es solo mío, sino que es parte del equipo con el que yo trabajo. Y en realidad es como una forma de motivarnos a seguir avanzando, a seguir dejando a la universidad bien arriba”.

Respecto de la investigación en la UA expresó que como “universidad hemos crecido bastante, cada día vamos teniendo más opciones para poder crecer. A los investigadores, se nos ha permitido relacionarnos con diferentes investigadores de diversos países. Poder ir mejorando el nivel de investigaciones y por lo tanto nuestras investigaciones también van llegando mucho más a la población. Ya no solo hacemos esta investigación que quedan en el aula, en la oficina, sino que es una investigación mucho más aplicada y por lo tanto podemos ver mejor la retribución que nosotros hacemos dentro de nuestro espacio”.