martes 07 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 07-10-2025
    Formalización del comercio
    Raúl Sapunar
    Gerente general de Klap


    La informalidad es uno de los principales desafíos para nuestro comercio. Hoy, una parte importante de las transacciones se realiza fuera de las normas, lo que no solo limita la recaudación fiscal, sino que también priva a muchos emprendedores de oportunidades para crecer de manera sostenible. Detrás de este fenómeno, el alto uso del efectivo juega un rol decisivo, pues permite operaciones sin trazabilidad ni respaldo.
    Aunque los pagos digitales han crecido sostenidamente, el efectivo aún representa el 31% del total de las transacciones en el país, según datos del Banco Central. Para reducir la informalidad, es necesario que los pagos digitales vayan tomando un terreno mucho mayor, ya que permiten que los comercios registren ventas, emitan comprobantes, generen historial financiero y entreguen mayor seguridad a los consumidores.
    Avanzar hacia una mayor adopción de medios de pago digitales no solo es una cuestión de modernización tecnológica, sino una herramienta estratégica para construir un ecosistema comercial más justo, transparente y competitivo. Cada transacción que pasa del efectivo a lo digital significa más oportunidades para que los emprendedores accedan a financiamiento, más seguridad para los consumidores y más recursos para el desarrollo del país.



