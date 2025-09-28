domingo 28 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 28-09-2025
    Fortalecen salud preventiva de voluntarios de Bomberos
    Publicidad 12
    Mejorar el acceso a salud preventiva de los voluntarios de Bomberos en Talca, es el principal objetivo de un convenio que firmó la institución con el nuevo centro “San Rafael”.
    El acuerdo incluye servicios a costo reducido, tanto para efectivos como personal administrativo y sus familias.
    “Esta alianza nos permite realizar en un mismo lugar los exámenes preventivos de ingreso a la institución y, al mismo tiempo, otorgar beneficios de atención médica a los familiares directos de nuestros bomberos”, señaló el primer comandante de la institución, Francisco Andrade.
    La autoridad explicó que el convenio responde a una necesidad urgente del cuerpo bomberil: asegurar la salud de quienes arriesgan sus vidas en cada emergencia. “Muchas veces llegamos a un incendio sin tener certeza de la condición médica de un bombero. Este acuerdo nos permitirá contar con todos los exámenes al día y prevenir afecciones, como las cardíacas, que ya se han visto en otras brigadas del país”, puntualizó.
    Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Talca dispone de cerca de 450 voluntarios y 25 funcionarios administrativos, que atienden un promedio de cien emergencias mensuales, entre incendios, rescates y urgencias químicas.
    En el caso de los bomberos, que cumplen una labor no remunerada, la idea es mejorar el acceso a alternativas que garanticen su bienestar.
    Freddy Mora | Imprimir | 82

    Otras noticias

    Linares: aplazan a octubre definiciones en caso de homicidio de Alexis Astorga
    Linares: aplazan a octubre definiciones en caso de homicidio de Alexis…
    Vecinos del sector suroriente de Linares denuncian envenenamiento de perros
    Vecinos del sector suroriente de Linares denuncian envenenamiento de perros
    San Javier: el lunes formalizarán a banda narco desarticulada por la PDI
    San Javier: el lunes formalizarán a banda narco desarticulada por la PDI
    Maule: jóvenes que cumplen sanción de internación parcial nocturna dialogaron con defensor penal público
    Maule: jóvenes que cumplen sanción de internación parcial nocturna…
    Región del Maule: Carabineros de LABOCAR capacitó a jefes de brigadas de CONAF
    Región del Maule: Carabineros de LABOCAR capacitó a jefes de brigadas…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para