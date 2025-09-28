Hoy
Fortalecen salud preventiva de voluntarios de Bomberos
Mejorar el acceso a salud preventiva de los voluntarios de Bomberos en Talca, es el principal objetivo de un convenio que firmó la institución con el nuevo centro “San Rafael”.
El acuerdo incluye servicios a costo reducido, tanto para efectivos como personal administrativo y sus familias.
“Esta alianza nos permite realizar en un mismo lugar los exámenes preventivos de ingreso a la institución y, al mismo tiempo, otorgar beneficios de atención médica a los familiares directos de nuestros bomberos”, señaló el primer comandante de la institución, Francisco Andrade.
La autoridad explicó que el convenio responde a una necesidad urgente del cuerpo bomberil: asegurar la salud de quienes arriesgan sus vidas en cada emergencia. “Muchas veces llegamos a un incendio sin tener certeza de la condición médica de un bombero. Este acuerdo nos permitirá contar con todos los exámenes al día y prevenir afecciones, como las cardíacas, que ya se han visto en otras brigadas del país”, puntualizó.
Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Talca dispone de cerca de 450 voluntarios y 25 funcionarios administrativos, que atienden un promedio de cien emergencias mensuales, entre incendios, rescates y urgencias químicas.
En el caso de los bomberos, que cumplen una labor no remunerada, la idea es mejorar el acceso a alternativas que garanticen su bienestar.
