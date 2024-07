Crónica 21-07-2024

Fortaleciendo Lazos: Una Conversación con el Embajador Paulo Pacheco sobre el Presente y Futuro de las Relaciones entre Brasil y el Maule

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX

Columnista Diario El Heraldo de Linares



El Embajador de Brasil en Chile, Paulo Roberto Soares Pacheco, tuvo la gentileza de concedernos una entrevista donde nos comparte su visión sobre las relaciones bilaterales y las oportunidades de cooperación entre ambos países, pero con particular orientación hacia la Región del Maule.

Paulo Pacheco, que es su nombre resumido, ya que en Brasil se utiliza prioritariamente el apellido materno, ha tenido una destacada carrera diplomática que comenzó en 1988. Nacido en Río de Janeiro en 1964, se graduó en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Su trayectoria profesional incluye importantes cargos tanto en Brasil como en el extranjero, destacándose por su compromiso con las relaciones internacionales y la promoción comercial. Desde diciembre de 2020, el Embajador Pacheco ha sido una figura clave en el fortalecimiento de los lazos entre Brasil y Chile.

Señor Embajador, le agradezco la oportunidad de concedernos esta entrevista para el Diario El Heraldo de Linares, una de las cuatro provincias de la Región del Maule del sur de Chile. En ese mismo sentido, ¿qué sabe usted de la Región del Maule, tanto en el aspecto cultural como turístico y económico en general?

“Gracias por la entrevista. Desde que llegué a Chile, siempre he tenido el propósito de llevar la diplomacia brasileña a las regiones y la Región del Maule me ha ciertamente llamado la atención por el gran potencial de sus vínculos con el Estado brasileño. En relación a su producción y cultura, puedo decir que conozco y he probado vinos de excelencia originarios del Maule, que también son exportados a mi país, además de frutas como las manzanas, los kiwis, las avellanas, cerezas y los arándanos. En el turismo, son cada vez más conocidas las viñas, que atraen, todos los años, miles de turistas brasileños. He escuchado también sobre la excelente gastronomía típica chilena, con excelencias como el pastel de choclo, o las empanadas”.

¿Cuáles considera usted que son las principales oportunidades de colaboración entre Brasil y la Región del Maule?

“De acuerdo con ProChile, Brasil fue, en el 2023, el tercer principal destino de las exportaciones del Maule, atrás solamente de China y Estados Unidos. Aproximadamente el 9% en valor de las exportaciones del Maule se destinaron a Brasil, con destaque para productos como frutas y vinos. Además, en el turismo también verificamos una inmensa complementariedad, aspecto que, a propósito, es muy relevante en toda la relación Brasil-Chile. Los paisajes del Maule, como la Cordillera o las viñas, son muy apreciados en Brasil. Brasil es el 3° socio comercial de Chile en el mundo, es el principal destino de las inversiones chilenas en el exterior y principal inversionista latinoamericano en Chile, lo que corrobora esta complementariedad”.

“Más allá del aspecto económico-comercial, creo que hay espacio igualmente para estimular la enseñanza del portugués en el Maule, para divulgar la cultura brasileña y promocionar oportunidades de estudios en Brasil a los estudiantes y a profesionales de la Región. Los invito, todas y todos, a seguir también las redes sociales de la Embajada donde tratamos de divulgar estas y otras posibilidades”.

¿Cuáles sectores productivos del Maule podrían beneficiarse más de una mayor relación con Brasil y viceversa?

“Sin duda, el sector agroalimentario, por ejemplo, ya que se trata de área competitiva en Brasil y en la región del Maule. Mencionaría también el turismo, el comercio, la diplomacia cultural, educacional y científica”.

¿Cómo podría la Región del Maule aprovechar la experiencia brasileña en la industria agrícola para mejorar su producción?

“Tenemos políticas públicas que son objeto de atención en todo el mundo por su eficiencia en la promoción, por ejemplo, de los cultivos orgánicos y bioinsumos, asuntos que ciertamente interesan a la producción del Maule, donde hay universidades, como la de Talca, en que sé existen importantes investigaciones sobre estas temáticas. Tenemos además experiencia en promoción de la ganadería sustentable y en investigación agropecuaria. También tenemos políticas públicas de excelencia en alimentación escolar y podríamos beneficiarnos conociendo más sobre nuestras políticas y acciones que han funcionado y aportado buenos resultados en ambos lados. Siempre creemos que podemos aprender mucho con Chile y con sus experiencias a nivel regional y central. Brasil tiene, además, mucha experiencia en agritechs (N.de R.: startups enfocados en el agro-negocio), muchas empresas del Maule comercializan máquinas agrícolas brasileñas, hay oportunidades para mayores colaboraciones en estos sectores”.

¿Qué tipo de apoyo podría ofrecer la embajada de Brasil para facilitar la entrada de productos del Maule al enorme mercado brasileño?

“La Embajada tiene un sector de promoción comercial muy activo, que, entre otras atribuciones, difunde informaciones sobre el mercado brasileño, en términos de demanda, de características del consumo y oportunidades de inversión. La misión de este sector es acercar más, por medio del comercio, inversiones y turismo, Brasil y Chile. Desde 2014, al amparo del Acuerdo Comercial MERCOSUR-Chile, ya hay 100% de desgravación arancelaria en el comercio bilateral, lo que significa que no se aplican impuestos de importación. Igualmente, tenemos en vigor desde enero de 2022 el Acuerdo de Libre Comercio Brasil-Chile, el más moderno de esta naturaleza vigente en Brasil. Las disposiciones de este tratado incluyen reglas para evitar y superar barreras técnicas al comercio, para el reconocimiento mutuo de la certificación orgánica, y la Embajada siempre difunde informaciones sobre este tratado y sobre sus principales aspectos”.

¿Cómo ve usted el potencial de colaboración en el área de la educación y capacitación entre instituciones del Maule y Brasil?

“Es de nuestro interés aumentar el diálogo con instituciones educacionales del Maule para difundir oportunidades de intercambio y estudio en Brasil, además de colaboración científica. Tenemos también un centro cultural de enseñanza del idioma portugués en Santiago, llamado Instituto Guimarães Rosa (IGR). Este instituto ha comenzado a dar clases virtuales también, que atraen gran atención, por ejemplo, de operadores turísticos. Brasil es el 2° principal proveedor de turistas a Chile y aprender portugués se torna cada vez más relevante a la medida en que se adensa nuestra relación bilateral”.

¿Qué estrategia recomendaría para fortalecer los lazos culturales entre Brasil y la Región del Maule, y cómo esto podría impactar positivamente en el fomento del intercambio turístico entre el Maule y Brasil?

“Podríamos trabajar en un diálogo más cercano con gobierno e instituciones regionales para la difusión de oportunidades de estudio en Brasil, becas y para la enseñanza del portugués. Tales acciones siempre generan más conocimiento mutuo y resultan en más turismo, más cercanía, comercio e inversiones y en la generación de más empleo e ingreso”.

Por último señor Embajador, ¿A usted le gustaría visitar la Región del Maule?

“Sin duda, todavía no la he conocido y, creyendo que hay un gran potencial por explorar y concretar, sería un placer visitar esta hermosa región, cuyas bellezas atraen más y más a mis compatriotas brasileños”.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Embajador Paulo Pacheco por su tiempo y amabilidad al concedernos esta entrevista. Su disposición para compartir su perspectiva y conocimientos es invaluable. Las oportunidades que se vislumbran a partir de sus respuestas subrayan la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos entre Brasil y la Región del Maule, abriendo nuevas puertas para la colaboración y el desarrollo mutuo.