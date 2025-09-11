Crónica 11-09-2025

Fotografía y sensibilidad se encuentran en la exposición “Inhabitada” de Camila Lobos



La Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, inauguró en su Galería de Arte Mauricio Fröis, ubicada en el Teatro Regional del Maule, la exposición “Inhabitada”, de la arquitecta y fotógrafa Camila Lobos, una muestra que combina paisajes, texturas y colores a través de un lente íntimo y sensible.



El director de Comunicaciones, Admisión y Extensión de la Universidad Autónoma, Hans Heyer, destacó el valor de acercar el arte a la comunidad regional, “en esta oportunidad tenemos a Camila Lobos presentando Inhabitada, llenando de colores y paisajes la Galería Mauricio Fröis. La invitación es a todos los habitantes de la región del Maule a visitar esta muestra y sumarse a las distintas actividades culturales que desarrollamos permanentemente en la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca”.



Desde el Teatro Regional del Maule, la encargada de Mediación y Educación, Vilma Meneses, subrayó la importancia de la colaboración con la casa de estudios, “para nosotros es muy significativo contar con este espacio en conjunto con la Universidad Autónoma, porque nos permite visibilizar las artes visuales. Con Inhabitada, Camila Lobos nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad, el silencio y el cuerpo de la mujer, una temática de gran relevancia en la actualidad”.



La artista Camila Lobos, quien combina su formación en arquitectura con una trayectoria en la fotografía iniciada a los 15 años, expresó la emoción que representa para ella esta primera exposición individual, “para esta muestra trabajé cerca de tres años, comenzando por la búsqueda de lugares y luego profundizando en cómo las mujeres se mimetizan con el paisaje. Había participado en exposiciones colectivas en Talca e internacionalmente, pero esta es la primera vez que muestro mi obra en solitario y en gran formato, lo que hace que sea muy especial y emocionante”.



La exposición “Inhabitada” estará abierta al público en la Galería de Arte Mauricio Fröis, ubicada en el Teatro Regional del Maule, invitando a la comunidad a recorrer un viaje visual donde la naturaleza y el cuerpo femenino se funden en un mismo lenguaje artístico.

