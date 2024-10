Opinión 08-10-2024

Franquicia Tributaria: Una Herramienta para Reducir el Desempleo y Potenciar el Capital Humano



Enzo Molina, Jefe de Proyecto en Vetas de Talento-Fundación Chile.



La reciente publicación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revela una tasa de desocupación nacional del 8,9% en el trimestre junio-agosto de 2024. Estos números, aunque preocupantes, representan una oportunidad para reconfigurar nuestra estrategia de empleo y formación. En lugar de quedarnos solo con el diagnóstico, es hora de mirar hacia las herramientas a nuestro alcance que pueden revertir esta situación, y una de las que poco se habla, pero presenta una gran oportunidad es la franquicia tributaria.



En Vetas de Talento, programa que busca responder a los requerimientos sectoriales de capital humano en diversas industrias del país, creemos firmemente en el poder de la capacitación como motor de cambio para enfrentar los desafíos del desempleo. La franquicia tributaria es una de las herramientas más subutilizadas por las empresas, pese a su potencial transformador tanto para las organizaciones como para la sociedad. Herramienta que permite a las empresas acceder a financiamiento para capacitar a sus colaboradores o la sociedad, reduciendo costos y, al mismo tiempo, potenciando la empleabilidad y la competitividad de su fuerza laboral.



En el contexto actual, marcado por un alto desempleo, la franquicia tributaria se presenta como una oportunidad única para las empresas de todos los sectores ¿Por qué quedarnos ajenos a esta realidad si podemos ser actores activos en la construcción de un mejor futuro laboral para nuestro país? Al utilizarla de manera estratégica, juntos podemos mover la aguja en el mercado laboral, generando nuevas y mejores oportunidades de empleo.



El aumento del desempleo nos exige, como sociedad, plantear soluciones que impacten en la creación de empleos, mejor aún si son de calidad. Y aquí es donde las empresas tienen un rol fundamental. No solo en la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que también deben asegurarse de que esos empleos estén respaldados por la formación adecuada para que los trabajadores puedan adaptarse a las demandas del mercado actual y futuro.



Aquí volvemos a la franquicia tributaria, porque es una oportunidad para lograrlo. Al utilizar estos recursos en programas de formación técnica y profesional, las empresas no solo están invirtiendo en el desarrollo de su capital humano, sino que también están contribuyendo directamente a la reactivación laboral y al crecimiento de la economía. En Vetas de Talento, estamos convencidos de que la capacitación continua es una pieza clave en este proceso.



Como iniciativa de Fundación Chile, hemos visto de primera mano cómo la formación técnica cambia vidas. A través de nuestras alianzas con empresas y la utilización de la franquicia tributaria, hemos podido capacitar a miles de trabajadores y abrir puertas para

quienes buscan mejorar su empleabilidad. Cada vez más empresas comprenden que, al formar a su equipo, o impactar de forma positiva capacitando a las personas de los territorios donde están insertas, no solo aumentan su productividad y competitividad, sino que también generan un impacto social tangible. Es el momento ideal para que aprovechemos esta herramienta y seamos agentes de cambio.