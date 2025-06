Agricultura 19-06-2025

Fruticultura del Maule estaría protegida de futuros focos de mosca de la fruta gracias a seguro colectivo contratado por Agroseguros



Con la presencia de asesores técnicos, jefes de área INDAP, autoridades y profesionales de la seremi de Agricultura y los servicios del agro en la región, se realizó la primera sesión 2025 de la Mesa Técnica Regional de seguros para el agro, oportunidad en la que Agroseguros explicó el nuevo seguro catastrófico colectivo por mosca de la fruta. Esta herramienta protege a la industria frutícola y hortícola con especies hospederas ante la posibilidad de que su producción deba ser destruida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para frenar un brote de esta peligrosa plaga.

La Seremi de Agricultura de la región del Maule, Claudia Ramos, destacó el aporte de Agroseguros como institución líder en la entrega de subsidios para la contratación de seguros individuales y colectivos en el sector agropecuario y forestal del país, y también resaltó su esfuerzo por promover y difundir el uso de seguros entre los productores. En particular, respecto de esta mesa técnica regional, subrayó su contribución a la tranquilidad del sector frutícola y hortícola gracias a la creación de este nuevo seguro colectivo.

“Esta ha sido una reunión muy importante porque estamos presentando el nuevo seguro colectivo por mosca de la fruta. Es importante aclarar que la plaga no está presente en la región, por eso es una acción preventiva, pero es muy importante hablar del tema, explicar quiénes podrán acceder y cómo se va a ejecutar, de manera que se pueda hacer la bajada respectiva en el territorio”, señaló.

Se trata de una póliza innominada, es decir, los productores no necesitan contratarla pues todos están cubiertos y no representa costo alguno para ellos. Empieza a operar solo si el SAG debe destruir fruta u hortalizas hospederas como medida de erradicación de un brote de la mosca. En la reunión se entregaron detalles de la operatoria de este nuevo seguro colectivo que se suma al de enfermedades exóticas en aves.

AVANCES EN TEMAS REGIONALES

La mesa sesionó en la dirección regional de INDAP y asistieron el Director Regional de SAG, Juan Pablo López, la directora regional de INIA Raihuen, Carmen Gloria Morales, y Rodrigo Garrido como director regional (s) de INDAP Maule.

La seremi destacó también que se avanzó en la actualización de la póliza de berries, en especial de frambuesas, “que es importante porque la región del Maule concentra gran cantidad de superficie de este cultivo y la idea es trabajar en beneficio de los productores ante la eventualidad que se presenten eventos dañinos para que se puedan hacer efectivas las pólizas”.

En la reunión participó Ibar Silva, Subdirector de operaciones de Agroseguros, quien explicó que el objetivo de estas mesas técnicas es mejorar la cobertura de los distintos seguros que están operando en el país: “recogimos observaciones, comentarios y sugerencias en estas de trabajo regional que estamos realizando en las distintas regiones y hoy trabajamos dos temas en especial: cómo se están realizando las liquidaciones en seguros de frambuesas y cómo funcionan los nuevos seguros colectivos como el de enfermedades exóticas en aves y el nuevo por mosca de la fruta”.

La región del Maule es líder en contratación de pólizas de seguros silvoagropecuarios con subsidio estatal, alcanzando las 4.064 pólizas en el 2024, seguida de La Araucanía (3.907) y O’Higgins (2.990). Para más información se recomienda visitar el sitio www.agroseguros.gob.cl.