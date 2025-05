Deportes 30-05-2025

Fue suspendido el clásico entre Osorno y Puerto Montt que estaba programado para este fin de semana



- En tanto, los albirrojos podrían jugar este sábado partido amistoso ante el Club Deportivo Termas y Aguas de Panimávida

Molestia ha provocado en la dirigencia osornina la suspensión del partido frente a Puerto Montt, el clásico del sur. De acuerdo a los antecedes que se han recibido la no autorización del encuentro se debe a que la Delegación Presidencial de Osorno oficializó la suspensión del derbi sureño entre Osorno y el actual líder del torneo Puerto Montt , debido a la emergencia que enfrenta actualmente la ciudad de Puerto Varas , tras el paso del fenómeno meteorológico del pasado domingo .

La determinación, argumentaron, se tomó al considerar “el despliegue prioritario de los servicios de Carabineros para resguardar la seguridad de las personas afectadas. Esta decisión se fundamenta por razones estrictamente operativas y de seguridad, ya que gran parte del contingente policial regional se encuentra abocado a las labores de emergencia y protección de las personas en la zona afectada. Agregando que trabajarán con la ANFP para reprogramar este importante duelo”.

Noticia que no fue muy recibida por los “toros “de Osorno, porque acusaron que la respuesta llegó justo un día después de que Provincial Osorno, equipo anfitrión, acusara la falta de respuesta, por parte de Carabineros y la Seremi de Seguridad a la solicitud de albergar el clásico con Puerto Montt .

LOS ALBIRROJOS

Deportes Linares estaba atento a este duelo, porque actualmente es el escolta de los “delfines” de Puerto Montt. Muchas fanáticos nos consultan por la resta de los tres puntos, debemos responder que todavía no existe una respuesta oficial por parte del organismo del fútbol, luego de la apelación presentada por los linarenses, donde según ha trascendido también estarían involucrados por esta misma causa, otros elencos de la división.

Mientras tantos se espera la autorización por parte de la autoridad para el encuentro frente al reciente semifinalista de la Copa de Campeones Termas y Aguas de Panimávida, que, lamentablemente, quedó eliminado frente al elenco de Colo –Colo de San Javier, con un desastroso arbitraje.

El partido del Depo, frente a Panimávida, está programado en principio para mañana a las 16:00 horas en la fortaleza del Tucapel Bustamante Lastra.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo