Crónica 19-01-2023

Fuerte aumento de los estudiantes de pedagogía es una “excelente noticia”, según la directora de Demre







La directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile, Leonor Varas, expresó que son “excelentes noticias” el sustancial incremento de postulantes a la carrera de pedagogía en este proceso de selección universitaria 2023.

Según cifras entregadas en la última jornada, hubo 13.195 seleccionados en la carrera de pedagogía, un 51% más de los 8.712 que hubo en el proceso anterior y que es considerado uno de los más bajos registrados en el sistema. Además, un 58,6% puso esta carrera como primera preferencia, y el 83,1% la ubicó entre sus primeras alternativas.

Esta tendencia se arrastra desde el 2011, cuando se registraban más de 26 mil jóvenes en primer año de carreras de pedagogía. Según la Fundación Elige Educar, se prevé un déficit docente de 32 mil profesores en el año 2030.

“A nosotros nos parece que son excelentes noticias. En primer lugar, el problema de la cantidad de profesores que vamos a tener en el futuro era un motivo de preocupación nacional, probablemente el problema número uno”, comentó Varas en El Diario de Cooperativa.

“La diferencia entre el proceso 2020 y el 2021 fue desastrosa, bajó enormemente, y al proceso siguiente -el 2022- volvió a bajar, entonces era realmente una preocupación nacional”, ahondó. “Y ahora subimos tanto que estamos por arriba del 2020, entonces no es sólo que se rompió una tendencia, se superó una crisis”, aseguró la especialista.

Además, señaló que “lo otro bonito de eso es la cantidad de personas que postuló a pedagogía, que quedó seleccionado y que lo hizo en primera opción, porque mucha gente dice ‘llegaron a pedagogía por descarte, porque no quedaron en otra’; no es este caso, eso es realmente precioso, porque también importa mucho cuál es la valoración social que como país hacemos de los profesores”.