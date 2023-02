Deportes 02-02-2023

Fuerte Castigo No les tembló la mano para sancionar a clubes involucrados en hechos de vandalismo

Panimávida y Juventud Católica quedarían fuera de competencia regional

El consejo de presidentes de los clubes de la AFAL, ratificaron las sanciones que impuso la comisión de disciplinas ante los hechos que acontecieron faltando siete minutos para el término del encuentro que protagonizaron los elencos de Panimávida y Juventud Católica en serie de Honor.

La chispa que encendió la reacción irracional de ambos bandos, fue producto de una falta que cometió uno de los jugadores de Panimávida, a un elemento de Juventud Católica. Lamentablemente los ánimos se caldearon lo que llevo a que las hinchadas se trenzaran a golpes, combos iban combos venían. Lo mas penoso fue ver a muchas familias que arrancaban de las piedras lanzadas por personas irracionales que no saben que el futbol es un juego.

Reacciones

Hernán Soto, es el presidente del club Deportivo de Panimávida “nosotros vamos apelar, la verdad que queremos encontrar los responsables de estos hechos que repudiamos con fuerza, no son personas de nuestra institución son externas delincuentes que se infiltraron en la barra, por esta razón queremos erradicar estos personajes de las canchas. Vamos hacer nuestros descargos porque tenemos imágenes, la gente del pueblo de Panimávida, esta muy afectada por lo que paso. Nos están cargando demasiado la mano. Nosotros ganaos en cancha el titulo que nos permite ir al regional y perder la localia es un gran perjuicio para ambas instituciones. Nuestra tarea es buscar a estas personas que nos hicieron un tremendo daño. Somos una directiva joven que lleva seis meses, creemos que la seguridad para los próximos partidos es vital. Hubo mucha gente adulta que se defendió de esa turba que fue muy violenta, tenemos los argumentados y estamos confiados porque futbolísticamente ganamos en cancha el derecho de asistir a la copa regional. Hay que erradicar el alcohol, aunque muchas instituciones no tienen recursos para solventarse. Nuestro objetivo es eliminar la violencia de los campos deportivos”.

En tanto la presidenta de Juventud Católica, María Figueroa “lamentablemente lo que paso es una pena, en lo personal me deja descolocada. Nunca lo habíamos vivido, el castigo tenemos que asumirlo, porque hubo responsabilidad de ambas barras. Tenemos que ponerle paños fríos y seguir adelante. Tenemos que erradicar de una vez por todas estos hechos de las canchas. Nosotros nos ha suspendido la localia, no participar en liguilla y nos quitaron el cupo de la copa de campeones, que nos sirva de experiencia a todos los clubes de la asociación, trataremos de apelar al castigo”.

Mano dura

El mandamás de la AFAL, Joel Fuentes, dio a conocer cuales son las sanciones que recibieron ambos clubes, aunque habrá apelación “el castigo es igual para ambas aplicaciones, pierden la localia en el presente torneo 2023, los clubes no participaran dos años en liguilla en la serie de honor y la no participación de ambos elencos en copa regional. Ellos tienen un plazo de cuatro días para defenderse, pero nosotros ya hemos conversado con la ANFA, regional que están al tanto de esta situación que enlodo todo lo positivo que fue la liguilla que se desarrolló en la cancha de Unión San Luis. Este viernes tenemos la premiación para poner termino a la temporada 2022”.



Gerardo Dominguez A

Redactor Deportivo