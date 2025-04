Deportes 12-04-2025

Funcionario de Gendarmería cosecha triunfos en Campeonato Nacional de Ciclismo realizado en Yerbas Buenas

• José Machuca funcionario de Gendarmería, obtiene 1 lugar en prueba contra reloj con lo cual se convierte en Campeón Nacional.

El cabo segundo José Machuca Suazo es funcionario de Gendarmería de Chile, se desempeña en la Unidad de Servicios Especializados (USEP) de Talca, y en sus tiempos libres se dedica a su pasión, el ciclismo.

Ya son 3 años que este ciclista y funcionario de Gendarmería, se dedica de forma más profesional a esta disciplina participando en diversos torneos en la categoría amateur. En esta oportunidad, fue el Campeonato Nacional de Ciclismo de la ruta Master 2025.

La participación en este evento deportivo, que tuvo lugar entre el 4 al 6 de abril, en la comuna de Yerbas Buenas, donde compitió con más de 170 corredores de todo Chile, le dio muy buenos resultados a Machuca: primer lugar en la modalidad contra reloj (15 kilómetros) y segundo lugar en la prueba de fondo (125 kilómetros).

El Director Regional (s) de Gendarmería, coronel Francisco Bravo, mencionó que la Institución está tremendamente orgullosa por los logros deportivos del cabo segundo José Machuca, por lo que se preparan una serie de reconocimientos a nivel interno, debido a que estos casos, mencionó la autoridad regional, son un ejemplo para el resto del personal. Y es digno de destacar para Gendarmería, que un representante de sus funcionarios, logre tales hazañas deportivas.

Respecto a lo que fue esta gran participación en el campeonato organizado por la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile, el Club Ciclismo Linares y la Municipalidad de Yerbas Buenas, el cabo según José Machuca contestó “Estoy en la categoría amateur próximo a pasar a master A. Llevo 3 años entrenando, pero sufrí una grave lesión el 2022 que me tuvo al margen 6 meses…el año pasado competí en motanbike y ruta, siempre me ha ido bien en ambas.

Machuca agrega que “el año pasado también obtuve el primer lugar en la vuelta Río Claro, pero este nacional de Yerbas Buenas, es mi mejor logro por ser campeón nacional. Me cuesta compatibilizar con los entrenamientos, ya que, por mi trabajo, hago turnos de 24 horas, aún así, trato de entrenar con calidad, y el fin de semana se lo dedico a mi familia”.

El exponente de ciclismo amateur, cuenta que sus próximos desafíos son ir al mundial de ruta en septiembre, donde ya aseguró un cupo, ahora solo espera reunir los recursos, y también espera participar del nacional de montanbike a fin de año, donde se ve ganador.



Cabe destacar que el Cabo Segundo José Machuca entrena con el director deportivo de Tripower Chile, Marcelo Troncoso, además de recibir el apoyo de la Universidad Autonóma, con quienes se prepara para las dos modalidades que practica que son: ciclismo en ruta y montanbike.

Con estos triunfos se sigue escribiendo la historia de este deportista y funcionario de Gendarmería, quien antes practicaba fútbol, ese era su deporte, luego se lesionó a fines del 2020 y motivado por el Sargento de Gendarmería Rodrigo Silva, cambió el balón de fútbol por la pasión por los pedales.