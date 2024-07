Crónica 28-07-2024

Funcionarios de SERVIU Maule anticipan entrada en vigor de Ley Karin con masiva participación en capacitaciones



-Directora Paula Oliva dijo que este cuerpo legal promoverá relaciones humanas respetuosas, espacios de trabajo amables y experiencias laborales libres de violencia.



Este jueves 1 de agosto entrará en vigencia la Ley Karin (ley N° 21.643), que modifica e incorpora definiciones legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.

Con más de 65 mil atenciones públicas anuales y 300 personas trabajando en sus dependencias, para SERVIU Maule resulta crucial el manejo de tales materias para la gestión de espacios laborales libres de violencia, resaltó su directora Paula Oliva.

“Hay muchos de nosotros que se ven expuesto a esta relación con nuestros usuarios y esa relación, al igual que la relación entre nuestros compañeros de trabajo, tiene que ser claramente una experiencia libre de cualquier situación violenta o negativa. Tenemos que tratar de cultivar y de mejorar para que todas nuestras relaciones, ya sean internas o externas, sean relaciones humanas sanas, amables, con mucha empatía, con mucho respeto. Hemos querido tomarnos de la Ley Karin para poner el énfasis en lo que buscamos: un ambiente amable, un ambiente que sea respetuoso y que nos enseñe a convivir de una manera en que todos nosotros nos sintamos cómodos en nuestro diario vivir”.

La directora de SERVIU Maule emitió estas declaraciones durante una serie de jornadas de sensibilización en calidad de servicio, experiencia usuaria y ley Karin, instancias han contado con una masiva participación del funcionariado de esta institución.

“Esta ley tiene una gran expectativa, pero esa gran expectativa hay que tomarla con mucha responsabilidad, en el sentido de que esta ley es una gran invitación a que podamos dialogar, a que podamos conversar, mejorar nuestras relaciones humanas y abrirnos a una nueva forma de dialogar. Hay formas que vamos a tener que empezar a conversar con nuestros colegas para saber si a lo mejor estamos bien o estamos mal. Y a lo mejor esas son cosas que antes no hacíamos, no nos preguntábamos: si nos queremos saludar de beso y abrazo, por ejemplo. Esto es lo que tenemos que hacer: conversar”, planteó Paula Oliva.

Las jornadas de sensibilización han contado con la exposición del psicólogo Pedro Barrientos, asesor de la Mutual de Seguridad, y el abogado Patricio Vásquez, jefe del departamento jurídico en SERVIU Maule. A lo anterior se suman charlas, campañas de difusión internas y la actualización de los protocolos para la prevención del acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, incorporando los principios de no discriminación y perspectiva de género.