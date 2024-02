Opinión 02-02-2024

Funcionarios municipales se capacitan para enfrentar emergencias

Dos capacitaciones desarrolladas por instituciones internacionales e impartidas por el equipo de Emergencia recibieron funcionarios de distintos departamentos de la Municipalidad de Pelarco con el propósito de optimizar la gestión ante eventuales crisis, minimizar riesgos y proteger vidas en situaciones críticas.

“Para nosotros es muy importante que los funcionarios que están día a día trabajando no solamente con la comunidad, sino también dentro de sus labores propias están muy expuestos a accidentes, sepan cómo actuar en momentos de crisis”, indicó la primera autoridad comunal, Bernardo Vásquez.

Una vez completadas las clases teóricas y prácticas de ambos talleres, los funcionarios recibieron la certificación de manos del jefe comunal, del delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, y el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Carlos Bernales.

“Esto está muy relacionado con lo que nos ha tocado ver en la región durante las últimas emergencias tanto con incendios forestales como inundaciones donde siempre la primera respuesta es de funcionarios municipales a quienes primero llega la gente, a los concejales, al alcalde, a tocar las puertas del municipio y es habitualmente el municipio como respuesta territorial el que tiene que enfrentar la primera etapa de la emergencia”, refirió Aqueveque acerca de la importancia de la mencionada capacitación.

PRIMEROS EN LA ESCENA

El primer curso impartido fue “First on the Scene”, desarrollado por la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas (NAEMT por sus siglas en inglés) y la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos (IAFC por sus siglas en inglés) en el que los participantes aprendieron técnicas de primeros auxilios avanzadas, incluyendo la evaluación de la escena, atención básica de heridas y reanimación cardiopulmonar.

Este taller fue complementado con "Stop the Bleed", desarrollado por el Colegio Americano de Cirujanos y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el que recibieron instrucciones para identificar y evaluar rápidamente desde heridas leves hasta hemorragias potencialmente mortales.

Esta misma capacitación se replicará la próxima semana, pero esta vez los alumnos serán los propios vecinos de la comuna de Pelarco.