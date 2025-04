Deportes 01-04-2025

Funcionó el Hechizo: Brujas de Salamanca logró su primer triunfo en el profesionalismo a costa de Deportes Linares

- Se impusieron por la cuenta mínima con anotación de penal de Sepúlveda

Era el segundo partido de local de los albirrojos en su feudo . Aunque comenzaron bien con ocasiones desde los primeros minutos, en una de las ocasiones, cuando el cronómetro marcaba los 8 minutos , una tremenda asistencia de Diego Pereira , dejó solo para fusilar entrenando al área al goleador Sebastián Peñaloza , pero le pegó muy abajo el balón y se fue a las nubes , la pólvora estaba mojada. Luego hubo momentos de mucha fricción por parte de ambos equipos , a los 19 , un claro penal que no fue sancionado por el juez , a Peñaloza, en el arco norte . Y luego comenzaron la danza de las cartulinas amarillas ,por parte del arbitro Yerko Montenegro , de gatillo rápido . Las primeras fueron para : Juan Pablo Miño , Camilo Vilches ( Brujas de Salamanca) ; José Molina ( D. Linares) . A los 26 , no pudo continuar Bryan Figueroa, ingresando Fabián González . Noemi Kamura , se ganaba otra cartulina amarilla , para las brujas .

Casi en el epílogo del primer acto , nuevamente Pereira se despachó un perfecto centro que fue conectado por Peñaloza , pero no le pudo dar dirección , definitivamente no estaba en su tarde .

Luego llegarían , las amarillas de Hugo Toro y Diego Pereira . La ultima del primer tiempo , fue para Brujas , en un centro en el arco sur , pero no llegó el ex Depo , Felipe Escobar . Se van al descanso con un cero a cero y con el “kalule” que terminó muy molesto con los jueces y con el técnico de Salamanca .

APARECIÓ EL HECHIZO

Antes del pitazo del segundo tiempo , los técnicos se la jugaron con dos sustituciones . En las duchas quedaron Jason Lorca , en Brujas, y Hugo Toro , en el Depo , ingresaron Tomás Bustamante y Cristian Duma , respectivamente . En los 50 minutos , Felipe Escobar cabeceó y hubo una reacción felina de Celso Castillo para evitar el tanto de los forasteros . A los 58 , fue Fabián González , quien casi anota para los albirrojos . Mientras tanto el técnico de Brujas , seguía moviendo la pizarra ingresando Kenan Sepúlveda y César Molina , quien seria expulsado por Gerard Collao y Camilo Vilches . En Linares , se escribía el regreso de Flavio Rojas , que reemplazó a David Tati, quien abandonó por un problema muscular . Pero, llegaría , el fatídico minuto 71 , en una mano de Christian Latorre , el capitán de los linarenses, y esta vez el árbitro cobró el lanzamiento penal para Brujas , que ejecutó Kenan Sepúlveda y que casi contiene Celso Castillo . El autor del tanto se ganó merecidamente una cartulina amarilla . Dos minutos más tarde tuvo la igualdad Latorre , que se pierde un gol en forma increíble . Se fue con todo el equipo albirrojo para buscar la igualdad , incluso hubo más de 12 minutos adicionales , pero a pesar de todo aquello , los linarenses no pudieron contrarrestar el hechizo de Brujas de Salamanca que sumó sus tres primeros puntos en el profesionalismo, en tanto Linares se fue masticando la segunda derrota del torneo y el karma de que todavía no puede sumar sus primeros tres puntos en su feudo de la calle Rengo .

Deportes Linares , formó con : Celso Castillo , David Tati, Joaquín Aros, Christian Latorre ( C ) , Diego Pereira, José Molina , Bastián Bravo (sub 21) , Bryan Figueroa, Sebastián Peñaloza, Benjamín Droguett y Hugo Toro.

Lo que llamó la atención es que Rodrigo “Kalule” Meléndez , no fue a la zona de prensa una vez que finalizó el partido , seguramente , porque terminó muy molesto con el arbitraje y el desarrollo del encuentro .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo