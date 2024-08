Social 18-08-2024

Fundación alerta sobre dramática alza en esperas para diagnóstico de cáncer

Víctor Hugo Flores, presidente de la Fundación La Voz de Los Pacientes, explicó en Cooperativa que, en pandemia, los pacientes en lista de espera de diagnóstico de cáncer se dispararon de 2.800 a 18 mil, y con posterioridad no ha habido "ningún avance" para solucionar dicha problemática.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el dirigente manifestó que "ya llevamos dos años insistiendo al Gobierno, al Estado y al Ministerio (de Salud), sobre estas brechas que tenemos en cáncer hoy en día en nuestro país. De 2.800 personas aproximadas, esto se disparó a 18 mil personas hoy día en listas de espera sólo en diagnóstico de cáncer".

"Dimos aviso previo a que terminara la post pandemia de que se iban a incrementar las listas de espera, a lo cual, en dos años que hemos insistido, no hemos visto ningún avance en cómo solucionamos la lista de espera en cáncer, en cómo vamos a frenar esta pandemia silenciosa, sobre todo en estos tiempos, cuando nuestras mujeres se están muriendo".

No se están cumpliendo los tiempos"

Flores también explicó que "hoy en día el sistema privado funciona mucho más expedito que el sistema público, la paciente se hace una mamografía, por ejemplo, sale alterada, se hace la ecografía y automáticamente ingresa con el médico, (pero) en el sistema público no está pasando eso".



"Aunque tenemos tiempos y plazos, no se están cumpliendo, (puesto que) si hoy tienes un cáncer y no te atiendes a tiempo, el cáncer avanza a pasos agigantados, y lo más grave de esto es que estamos dejando a niños huérfanos", advirtió.