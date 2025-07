Social 06-07-2025

Fundación Maule y Juntos por la Infancia firman convenio de colaboración para fortalecer red de apoyo en residencias de protección

Con el objetivo de ampliar el alcance de campañas sociales dirigidas a las residencias de menores en la región, Fundación Maule y la organización Juntos por la Infancia firmaron un convenio de colaboración que busca beneficiar a más niños, niñas y adolescentes que viven en casas de protección.

Desde 2023, la Fundación Maule ha impulsado iniciativas solidarias como “Regala una sonrisa esta Navidad” que busca entregar regalos personalizados a los menores que residen en hogares de cuidado, logrando en su última versión beneficiar a 349 niños. Este año, gracias a esta nueva alianza, se espera alcanzar al menos el 50% de las residencias, que actualmente suman 22, fortaleciendo así el impacto de la campaña.

“El compromiso por la infancia vulnerable no puede quedarse solo en buenas intenciones. Esta campaña ha demostrado que, con organización y colaboración, es posible entregar afecto, alegría y dignidad a quienes más lo necesitan”, señaló Alfredo Moreno, presidente de Fundación Maule.

“Esta alianza con Fundación Maule es una muestra concreta de cómo distintas organizaciones podemos sumar capacidades para llegar donde más se necesita. Nuestro compromiso es con los niños y niñas de la región del Maule, y este convenio nos permitirá trabajar de forma articulada para no solo entregar acompañamiento, sino que también afecto y reconocimiento”, señaló Magdalena Simonetti, directora ejecutiva de Juntos por la Infancia.

En la oportunidad también participaron representantes de empresas colaboradoras como Macarena Soler (SOLFRUT), Sofía Ibáñez (COPEFRUT) y Ernesto Salinas (NUTRISCO), quienes han sido actores clave para hacer posible esta cruzada solidaria.

“Estamos muy contentos de formar parte de esta alianza y sumarnos a esta causa que aborda una temática tan sensible como es la infancia en nuestro país. Creemos que será una experiencia enriquecedora para Solfrut y también para nuestros colaboradores, a quienes invitaremos a sumarse a esta iniciativa. Agradecemos a Fundación Maule por visualizarnos e invitarnos a ser parte de este proyecto”, dijo Macarena Soler, Gerente de Sustentabilidad y Personas de SOLFRUT.