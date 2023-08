Deportes 04-08-2023

Futsal Femenino sub 14: Liceo Valentín Letelier disputará etapa regional luego de vencer en el Provincial

- La ciudad de Talca será la sede el próximo jueves 10 de agosto

El equipo femenino de futsal sub 14 del Liceo Valentín Letelier, realizó el siguiente periplo para llegar a la etapa regional: primero se quedaron con la etapa comunal y luego dieron el paso en el provincial que tuvo como epicentro la comuna de Villa Alegre, donde vencieron sin problemas a su similar de Longaví.

Las dirigidas por el profesor Leandro Méndez, quien ya tiene experiencia en estas etapas, no solamente en el futsal, sino también en el fútbol femenino, saben que será un lindo desafío, donde se han preparado para alcanzar el título regional en esta disciplina deportiva.

La etapa regional está programada para el próximo jueves 10 de agosto, en la capital regional. Los representantes a esta fase son en básquetbol damas, Liceo El Rosario; en atletismo la comuna de Linares también tendrá representantes el 17 de agosto; en ajedrez, Colegio Alborada y en víleibol varones Instituto Linares. Esa final regional se disputará en Teno, todo en categoría sub 14.

La ceremonia de premiación de los Juegos Deportivos Escolares en categoría sub 14, en Linares, está planificada para el 9 de agosto desde las 10:00 de la mañana en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto y en la previa se disputará un vibrante partido entre Colegio Alborada con el Liceo Valentín Letelier, donde los liceanos esperan sacarse una espinita clavada tras la victoria en el último segundo del cuadro de Alborada.

Recordar que los tres primeros lugares reciben medallas y los mejores de Chile, clasifican además al Sudamericano Escolar que se realizará en el mes de diciembre en Santiago. El sudamericano es en la categoría sub 14.

Compartimos algunas imágenes enviadas por el Jorge Cuevas, de la Red Extraescolar Daem Linares.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo