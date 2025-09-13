Deportes 13-09-2025

Futsal puso broche de oro a gran participación del Maule en Nacional de los Juegos Deportivos Escolares

• El equipo de damas y varones del Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez de Curicó logró el título a nivel país de esta competencia organizada por el Instituto Nacional de Deportes y que los clasificó al Sudamericano Escolar en Paraguay.

• El Maule logró en total 27 medallas y se ubicó en el segundo lugar de la general



Con clasificados al Sudamericano de Paraguay en el atletismo, ajedrez, natación y futsal, el Maule se consagró como la segunda mejor región del país en el medallero del Nacional de los Juegos Deportivos Escolares 2025, que una vez más, quedó en manos de la región Metropolitana.

Fueron 27 medallas obtenidas por los maulinos, de las cuales fueron 10 de oro, 6 de plata y 11 de bronce, en este, el evento más importante de la categoría sub-14 a nivel país y que tuvo como escenario el Recinto Estadio Nacional, legado de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, propiciando la participación de más de 2.600 deportistas.

En un hecho histórico, el futsal femenino y masculino del Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez de Curicó, se quedó con la medalla de oro y el título de campeón de esta competencia.

La impecable actuación del representativo curicano se coronó con las victorias en la final por sobre O’Higgins, en las damas, y Magallanes, en los varones, sacando pasajes al Sudamericano Escolar a desarrollarse en Asunción, Paraguay entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de este año.

Al respecto, el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, señaló que “nuevamente nuestra región brilló en estos Juegos, obteniendo varios deportistas y equipos la posibilidad de defender al país en los próximos Sudamericanos, lo que nos pone muy orgullosos, porque siempre nuestros deportistas entregan lo mejor de ellos y sacan adelante a la región del Maule”.

A la vez, el director regional (s) del IND del Maule, Manuel Almonacid, añadió: “Estamos muy contentos de este gran trabajo de los colegios, sus entrenadores, de la dedicación y constancia de los deportistas y sus familias. Nuestras felicitaciones por esta gran participación, que nos ubicó en un segundo lugar a nivel nacional, especialmente a la natación, el atletismo, el futsal y el ajedrez, que tendrán participación a nivel sudamericano. Instamos a los colegios de nuestra región a seguir participando en esta línea de trabajo, teniendo mayores logros a futuro, marcando una diferencia y generando un impacto positivo en la comunidad”.

