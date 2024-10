Crónica 12-10-2024

Futuro nuevo Hospital de Linares podría entrar en funcionamiento el año 2030

La Ministra de Salud Ximena Aguilera visitó las obras del futuro nuevo Hospital de Linares acompañada por diferentes autoridades regionales y comunales a objeto de interiorizarse en terreno por primera vez, del estado de los trabajos.

Los altos costos de materiales, sumado al período de pandemia son dos de las razones que se asumen como determinantes para el retraso de los avances en la construcción de esta mega obra.

En este sentido, la Ministra de salud detalló que “ por eso tuvimos que ir a un proceso extraordinario, junto con la Dirección de Presupuesto, que pasara también en los temas administrativos, que son siempre complejos con los recursos públicos y afortunadamente logramos tener un decreto en que se reconoce la necesidad de revalorización de todos esos hospitales y este que era un hospital que además el presidente Boric estaba muy preocupado por él desde que vino en marzo, dar cumplimiento a que se retomaran las obras. Con la empresa llegamos a un acuerdo entre el Servicio de Salud y la empresa, nosotros como ministerio también participamos en lo que es la mediación y eso permite que ya ustedes pueden ver los vecinos acá que llegaron trabajadores, están retomando y se va a avanzar en el contrato que se acordó con ellos, que es una parte de la construcción y en ese periodo que se va a extender probablemente entre nueve meses y un año se va a poder licitar las obras complementarias y dar un cumplimiento y seguimiento al proyecto como todos nosotros queremos”.

La titular de Salud agregó que “es una gran obra como ustedes ven, es de un estándar que duplica, más que duplica los metrajes del hospital actual, aumentan un 50% las camas por lo menos del hospital que está ahora funcionando y claro, no es el mismo aumento en camas que en superficie porque este hospital ya tiene un estándar del siglo XXI con los volúmenes, ustedes ven las alturas ahora que estamos recorriendo, los espacios, va a tener unas áreas de atención ambulatoria grandes con mucha diversidad especialista, equipamiento apropiado a un hospital de esta capacidad y eso implica un espacio mayor que el que tenía antes por camas”.



Llamado a la tranquilidad:

La Ministra Aguilera llamó a la tranquilidad de la comunidad en el sentido que “los recursos están asignados al Servicio de Salud. Se van reconociendo en el Presupuesto y justamente lo que permite este acuerdo, (con Astaldi), que permitió que la empresa, que yo les agradezco también la voluntad de llegar a un acuerdo y de desistirse de lo que se había iniciado judicialmente y cerrar con eso este acuerdo que permite retomar las obras, va a permitir que ellos sigan el proceso licitatorio de las obras complementarias”.



Consultado por la mea culpa que hace el Estado frente a lo sucedido con la construcción, indicó que “este es un hospital que tenía que estar listo en 2023, la pandemia llegó en el 2020 y tenía que tener un avance bien considerable y cuando llegó la pandemia el avance del hospital era muy poco. Yo creo que los procesos nosotros, desde que nos hicimos cargo de este tema ya se había producido el tema de la detención de la construcción, de la detención de la obra, y por lo tanto nos abocamos justamente a retomar las obras y a la resolución a los problemas judiciales. Los procesos se investigan y si hay alguna responsabilidad se tendrán que hacer efectiva. Yo no me puedo hacer cargo, digamos, de que haya habido una pandemia a nivel global y que nos haya detenido no solo este hospital, sino que eran otros siete hospitales a nivel nacional que eran con recursos sectoriales. Nosotros en salud hacemos proyectos de tres formas distintas, una que los hace recursos sectoriales como es el caso de este proyecto, otro en que se encargan al Ministerio de Obras Públicas como fue, por ejemplo, el hospital de Curicó y otros en que son concesiones, como por ejemplo el hospital Ezequiel González Cortés que están concesionados, el hospital Félix Burles que están concesionados, perdón, Félix Burles está concesionado.”



Cuándo se termina?



Una pregunta clave fue por la fecha de término de las obras, a lo que respondió. “son como tres años más. En el año 2028 ya debiera estar en funcionamiento”; aclarando que “lo que pasa es que cuando uno dice la fecha de entrega a un hospital hay que entender que una fecha es la que se entrega a la obra física y ahí empiezan todos los procesos de autorización de esa obra para que después sea el traslado del hospital antiguo al hospital nuevo que es una logística bien compleja. Normalmente entre que se entrega la obra y se abre para operar el hospital nuevo, dependiendo de la complejidad, un hospital como este va a ser varios meses, un año probablemente.”

La presencia de la Secretaria de Estado sirvió para ratificar lo anunciado hace unos días, en el sentido que la actual empresa a cargo de las faenas; Astaldi, abandonará los trabajos cuando llegue al 30%; y desde ya se comienza a trabajar en las bases para el llamado a licitación de la nueva empresa que se hará cargo de terminar la estructura.

Las autoridades más optimistas señalan que el 2028 podría estar casi terminada la construcción, aunque las voces más conocedoras de la materia proyectan el término de trabajos e inicio del servicio para el año 2030.