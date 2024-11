Nacional 20-11-2024

G20: Chile y Brasil se comprometen a combatir la desinformación

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien se encuentra presente en Brasil, firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio de la Secretaría de Comunicaciones de ese país con la finalidad de combatir la desinformación, cerrando así la participación del Gobierno en la cumbre del G20 en Río de Janeiro.

La agenda contra la desinformación también se enfrenta al estilo de hacer política como el del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que reclutó en sus filas a Elon Musk, dueño de la red social X.

Sin embargo, la ministra vocera de Gobierno enfatizó que dicha agenda no apunta a nadie en particular, pero sí puntualizó que es necesario regular las redes sociales como un espacio de actividad económica.

No hay que pensarla solo como espacios de comunicación, sino que también como actividad económica. Como todo espacio público, requiere ciertas también reglas de convivencia para resguardar los principios democráticos", explicó la secretaria de Estado.

"No porque haya una persona específica detrás de una plataforma, sino porque al ser una actividad económica que impacta las trayectorias de vida de las personas, que puede impactar también las políticas públicas o el destino de las naciones, evidentemente que así como cualquier otra actividad también requiere cierta realidad", complementó la portavoz del Ejecutivo.