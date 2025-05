Opinión 02-05-2025

Gabriel Araya Garrido, héroe anónimo de su destino (primera parte)



Víctor Pueyes Zúñiga

Escritor y Gestor Cultural



Formado a “combo y cincel” según sus palabras, Gabriel Araya Garrido es un músico de cepa pura, noble, íntegro a pesar de las grandes vicisitudes que la vida le ha presentado. Humilde y autodidacta como la gran mayoría de músicos de esa generación.

Sus primeras incursiones musicales las realiza junto a su hermano Hernán y a su amigo Luis Riquelme en la calle Januario Espinoza , cerca de una rectificadora de motores, allí practicaban incansablemente hasta que en 1965 forman el conjunto “Los Rayos”, formado por Gabriel Araya como primera guitarra, Hernán Araya, segunda guitarra, Víctor Hugo Araya, batería y Luis Riquelme vocalista. Quien los motiva y guía es Luis González (Q.E.P.D.), esporádicamente los acompaña en batería “Caco” Jiménez.

No tienen bajista, a raíz de una presentación de Los Chef en Longaví, el bajista, Felipe Bunster le muestra a Gabriel su bajo y allí cambió la historia y desde ese momento se decide a ser el bajista del grupo, zurdo como Paul Mac Cartney, su ídolo. Apenas manejan 3 acordes y no tienen instrumentos, (tiempo después, su hermano Víctor Hugo Araya les hizo una batería) las veces que se presentan en público tocan con instrumentos prestados y los integran porque fallaron otros conjuntos y tienen que llenar ese espacio, a pesar de todos los contratiempos el corazón de esos jóvenes está repleto de pasión por el amor de sus vidas: la música, y eso, pronto dará sus frutos.

También tuvieron tenida de presentación que era beatle de distintos colores con un rayo blanco en el centro y, pantalón negro. En ese tiempo, Juan Araya, conocido en el ambiente local como fonomimíco, crea el Centro Juvenil Musical, en el cual se congregan todos los artistas en ciernes.

Su primera presentación la realizan en el Instituto Politécnico, una amiga, sin avisarles, los inscribió para actuar en dicho recinto y salieron airosos de la prueba de fuego. De la escasa documentación rescatada, figuran en El Heraldo de Linares (Agosto de 1965), participando en el Festival Artístico de los Barrios, realizado en el Teatro Municipal de Linares. Salvo las escasas presentaciones el grupo se disuelve en 1967 (no hay una fecha exacta).

Aquí aparece el destacado músico Ramón González (Q.E.P.D. 1952-2018) quien se integra y con este nuevo integrante nace otra banda de culto de Linares: “Los Lenks”, el conjunto que más añora Gabriel, con Ramón González en primera guitarra, Hernán Araya en segunda guitarra, Gabriel Araya en bajo y Luis Riquelme en batería. Según el músico Claudio Campos, habrían participado otros músicos en este conjunto, como el mismo Claudio y Héctor Novoa.

Esta agrupación se consolida rápidamente en el ambiente local, teniendo una intensa agenda en Festivales de la Canción, tanto locales como de otras comunas y siendo el marco estable de presentaciones, tanto de músicos locales como de otras ciudades. Los recuerdos en presentaciones en el Gimnasio del Liceo de Hombres de Linares y en el escenario que había en los Padres Capuchinos, ubicada en la esquina sur oriente de Brasil esquina de Colo Colo, que en esos años fue un lugar con bastante actividad cultural, esto gracias a la buena disposición de un sacerdote capuchino, conocido como el “Padre Santiago”. Él fue quien le facilitó su cámara a Hermes Oróstica para que filmara su película “Página 67”.Al poco tiempo, Hermes los llama a participar en la película para que interpreten un tema instrumental de su autoría (parodiando al film chileno “Morir un Poco”). La grabación se realizó en los estudios de Radio Soberanía, el radio controlador fue Marcelino Valdebenito Cea (en YouTube está la película y en el minuto 10 se puede escuchar esta melodía que tiene una duración de casi 3 minutos). En Agosto de 1967, obtienen el Primer Lugar en la categoría Conjuntos Electrónicos en el Segundo Festival de la Canción Juvenil, representando al Instituto Politécnico, dicho evento se realizó en el Gimnasio de la Escuela de Artillería.

Paradojalmente, varios conjuntos linarenses, todos muy capacitados y con un muy alto nivel musical no llegaron al disco, es el caso de Los Chef, Los Lenks, Tráfico, Los Grillos, etc., los factores, en su mayoría, fueron la falta de apoyo de los familiares, estudios de los integrantes y la falta de un representante que los guiara, es el alto precio que tuvieron que pagar.

En un festival que se realizaba en el Instituto Politécnico aparece un cantante cauquenino, Heriberto Gaete Verdugo, el que se integra como vocalista del grupo. Por el entonces (1968 aproximadamente) se realizaba el Festival Sur de Concepción y solicitaban a las provincias aledañas si querían participar, para ello, en Linares se realizó un mini festival para buscar al conjunto que los representara y los ganadores fueron Los Lenks .Los daban como ganadores de dicha competencia y obtuvieron el 4° lugar, se comenta que a raíz de esto, la revista Ritmo preparaba un reportaje, lo que no se concretó por no haber obtenido el primer lugar. En 1970, Heriberto Gaete obtuvo el primer lugar en dicho festival, representando a la ciudad de Cauquenes.

Al poco tiempo, Ramón González contrae matrimonio y emigra a Santiago, en busca de un mejor horizonte laboral, con eso el grupo llegó a su fin. Ramón invita a Gabriel a participar en un grupo que se está formando entre músicos de Talca y de Linares, se trata del conjunto, GRÚA, el que estuvo conformado por Pedro Rojas Zbinden en primera guitarra, compositor y director, Omar Muñoz en batería, José Larenas vocalista, Ramón González en segunda guitarra y Gabriel Araya en bajo .Los 3 primeros ex integrantes de Los Reyes de Talca y los 2 últimos, de Los Lenks de Linares. Esta nueva agrupación le da a Gabriel la posibilidad de grabar un 45 single para el sello IRT en 1973. En el lado viene el tema Tiempo Libre de autoría de Pedro Rojas y Ramón González y por el lado B el tema instrumental Jungla de autoría de Pedro Rojas. Duran como tal, alrededor de un año. Se presentan en el programa de televisión “Domingos Alegres” de canal 9 de la Universidad de Chile y animado por Hernán Pereira, y en Talca lo hacen en el programa “A Levantarse Señor”, animado por Alfonso Fernández, ambas actuaciones en 1974.