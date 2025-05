Opinión 03-05-2025

Gabriel Araya Garrido, héroe anónimo de su destino (segunda parte)

Víctor Pueyes Zúñiga

Escritor y Gestor Cultural



En uno de esos inolvidables veranos, Gabriel Araya participa en una agrupación formada por músicos linarenses en Constitución. Se hacen llamar “Los Cuervos” y la integran Manolo Flores en primera guitarra, Gabriel Araya en bajo, Hernán Araya en segunda guitarra, Danilo Faúndez en batería. Es una agrupación exprés sin mayores intenciones que solventar los gastos del veraneo con su trabajo, duran los 3 meses del verano.

A su regreso a Linares se integra al conjunto “Pastizal”, creado y dirigido por José “Pepe” Escanilla, una nueva experiencia, un nuevo tránsito y una nueva grabación: un 45 single para el sello Odeón en 1974, acompañando al maestro Ramón Rivas, que en su lado A trae “Traigo una canción en Primavera” y en el B “Tengo Celos” (ambas composiciones de Ramón Rivas). Esta grabación se originó a través de una petición que la municipalidad de Parral le solicitó al profesor Rivas le compusiera a dicha ciudad.

Sus integrantes son: José Escanilla en primera guitarra y director, Luis Zapata en segunda guitarra y teclados, Gabriel Araya en bajo, Renato Mitchell en batería, Iván Contreras vocalista y Luis Riquelme en batería y voz.

Nuevamente esta agrupación se convierte en el conjunto que más acompañamientos realiza fuera y dentro de la comuna. Se disuelven en 1984.

También participa con “Montecarlo”, no lo hace todo el tiempo que duró activa esta banda, con Roberto “Toty” Díaz en primera guitarra, Gabriel Araya en bajo, Hernán Araya en segunda guitarra, Luis Bravo (q.e.p.d) vocalista, Renato Mitchell en batería en una época y Luis Riquelme batería en otra, también participó Ramón González. Aquí hay una curiosidad digna de mencionar. Existe una grabación en un 45 single grabado en 1976 y que en 1999 me mostró el vocalista, y actualmente sus integrantes no recuerdan haber grabado tal disco, enigma que el tiempo aclarará.

Participó además con las agrupaciones “Sueño Latino”, “The Dancing Lenks” y “The Dancing Tropical”, agrupaciones de las que se desconocen mayores antecedentes.

En 2024 integra un grupo llamado “La Bohemia”, conformado por Claudio Campos en guitarra, Gabriel Araya en bajo, Pablo Hormazábal en batería, Juan Carlos Faúndez en teclados y Francisco Balboa, vocalista, quienes tributan a Los Ángeles Negros. En 2021, el hijo de Gabriel, Gabriel Araya Alarcón tuvo la genial ocurrencia de subir el tema “Esta noche la paso contigo” de una presentación en vivo a la plataforma de YouTube. Este hecho fue un suceso histórico en la historia musical de Linares. A la fecha, dicho tema ha tenido más de 112.000 visitas. Lamentablemente la agrupación se disolvió y con ello quedó trunca la posibilidad de grabar un álbum.

La última agrupación en la que participó es “La Fogata” en la que, según los líderes del grupo “no reunía las condiciones necesarias”…, la historia tendrá la última palabra.

La vida de los músicos es de un sacrificio enorme, con trasnochadas continuas, viajar mucho, a veces hay que hacer eventos solidarios sin percepción monetaria, etc. Para los artistas , en general, no hay leyes que los protejan, especialmente en provincias, donde todo queda a trasmano. Las autoridades políticas de turno no tienen creatividad cultural para tratar esos temas y la ciudadanía no exige a los medios locales que se incluyan en la difusión, la música, textos literarios, cine, arte en general, en suma, todo viene determinado desde Santiago.

Vaya esta cronología como un reconocimiento en vida a este artista que tanto ha dado por su tierra. En tu cumpleaños querido GABRIEL “ZURDO” ARAYA GARRIDO, mi obsequio es un homenaje a tu vida de artista.





FOTO:De izquierda a derecha Gabriel Araya Garrido, Hernán Araya Garrido, Víctor Araya Garrido y Luis González. Imagen cedida por Gabriel Araya Garrido.