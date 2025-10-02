Cultura 02-10-2025

Gala Día de la Música en el TRM reunirá a artistas maulinos en un concierto junto a la Orquesta Clásica del Maule



 En octubre se vivirá la tradicional celebración del Día de la Música y Músicos Chilenos con una gala que reunirá a destacados artistas maulinos de diversos géneros junto a la Orquesta Clásica del Maule, en un concierto gratuito que busca homenajear y visibilizar la riqueza musical de la región.



El Teatro Regional del Maule, en conjunto con la Seremi de las Culturas del Maule, celebrará este viernes 3 de octubre el Día de la Música y de los Músicos Chilenos con una gala protagonizada por una gran variedad de intérpretes regionales. La actividad contará con la Orquesta Clásica del Maule, dirigida por Octavio Torres, que junto a arreglos sinfónicos especialmente creados por el músico regional Manuel Meriño, acompañará a artistas locales en un recorrido que va desde el rock hasta la música clásica.

La iniciativa busca difundir la labor de compositores y artistas chilenos, además de fortalecer el acceso de la ciudadanía a la diversidad de expresiones artísticas presentes en la región. Sobre el escenario, el público podrá disfrutar de una selección que recorre la música docta, popular y folclórica, mostrando el crisol de estilos que conforman la identidad musical del Maule.

“Esta es una iniciativa que se ha instaurado en la programación cultural de la región. Es un hito que venimos trabajando en conjunto entre esta secretaría ministerial y el TRM, con el fin de dar visibilidad al trabajo de los diversos intérpretes y creadores musicales de la región, quienes tienen la oportunidad de presentarse en uno de los escenarios más importante del país en conjunto con un elenco profesional de calidad como lo es la Orquesta Clásica del Maule. Invitamos a todos a ser parte de esta fiesta y asistir a esta gala que es de carácter gratuito”, declaró Franco Hormazábal Osorio, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Maule.

Martín Frois, de la banda Club Tornasol (Talca), destacó que esta oportunidad marca un hito en su carrera: “Es un escenario en el que nunca hemos tocado, y hacerlo junto a la Orquesta Clásica del Maule representa un momento muy importante para nosotros”.

Desde Parral, Benjamín Candia de Amatista enfatizó que estar en la gala es un honor y una ocasión para mostrar su propuesta: “Queremos entregar lo mejor de nosotros ese día, con toda la energía y la fuerza de nuestra música”.

El guitarrista clásico Dante Beltrán (Curicó), con más de dos décadas de trayectoria, subrayó la relevancia de este encuentro: “El TRM no es solo un escenario, es el corazón cultural de la región (…) Mi participación junto a la Orquesta simboliza la unidad de la música docta, el folclor y lo popular en un mismo ecosistema”.

Por su parte, Simón Pichuante de la banda Rockalipsis (Talca) valoró la diversidad de estilos que se encontrarán en la gala: “Para nosotros es un premio al esfuerzo de años. Poder tocar con la orquesta y compartir con otros artistas maulinos es una experiencia muy motivadora”.

Sebastián Gutiérrez de la agrupación Párias (San Javier) señaló que participar en el escenario más importante de la región es un motivo de orgullo: “Nuestros temas estarán cargados de emoción y mensaje. Estamos muy contentos por compartir con diversos estilos musicales, que se nota que se han cultivado durante tiempo un trabajo serio en todas las propuestas”.

A ellos se suman los solistas Gustavo Valdés (Rauco), Tomás Silva (Talca) y Alejandro Atenas (Talca), además de la agrupación V&C Music (Talca), quienes junto a la Orquesta Clásica del Maule completan el diverso cartel de nueve propuestas artísticas que darán vida a la celebración.

Con esta selección, la gala pretende demostrar la riqueza y diversidad musical del Maule, uniendo a distintas generaciones y géneros en un mismo concierto.

La actividad dará inicio a las 19:30 horas, es gratuita y abierta a todo público, previa reserva de entradas en Vivoticket.cl



