Opinión 01-06-2023

GAMBUSINO



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







¡Bella mujer!

Con tus palabras y hermosas frases

lo dices todo.

Tú, no es por tu gran belleza

o tus gestos sensuales

provocativos, que

cuando me has mirado

has agitado mi pecho,

sino por tu hablar tan vigente,

que te hace diferente.



Llamaste mi atención,

con tus ojos claros

y tu pelo rizado,

que encontré en ti

la mujer que siempre

como un soñador gambusino

en la búsqueda de

un gran tesoro de amor

y lo veo en tu corazón.



Hoy te conocí y el pasado

se detuvo… quedó atrapado

en cofre sellado,

el futuro sólo con ella,

en mis más bello versos

en un poemario eterno,

las mañana seguirán

siendo hoy

porque este encuentro

se ha detenido

en mis tiempos.



Mi tiempo, mis proyectos

se han quedado en el limbo

y sólo tengo interés

en refugiarme

en tus ojos claros

para amarte en este

portal detenido

para darte el más dulce,

ardiente e imperecedero

de mis besos.



Tal vez sea un sueño…

o un segundo que aclara

mis misterios,

pero el haberte conocido

ha justificado mi existencia,

el haber amado y vivido

para disfrutar el amor

en este ardiente presente.