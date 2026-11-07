Política 07-11-2026

Garantías, privacidad y ciberseguridad: ODECU detecta brechas técnicas que requieren revisión en Chile



La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, dio a conocer los resultados del estudio Fortalecimiento de la incidencia de ODECU en la normalización ISO/COPOLCO-INN para la protección de las personas consumidoras, ejecutado con aportes del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores de SERNAC, que analizó la relación entre estándares internacionales de protección al consumidor y las referencias técnicas existentes en Chile.

La investigación examinó 40 normas y proyectos internacionales vinculados con la agenda 2020-2026 del Comité de Política del Consumidor de la Organización Internacional de Normalización, ISO/COPOLCO, y los contrastó con 129 registros nacionales y otros antecedentes públicos del Instituto Nacional de Normalización, INN.

El análisis identificó 18 casos con correlato técnico público localizado en Chile y 22 en los que no se encontró una correspondencia pública directa. Entre estos últimos aparecen materias relacionadas con garantías de productos, comprensión de términos y condiciones en línea, reseñas de consumidores, información comercial, accesibilidad, privacidad y seguridad digital.

