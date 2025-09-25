Opinión 25-09-2025

Gen AI: la nueva fábrica de contenidos

Rodolfo Angelastro, Managing Director de Accenture Chile



El mundo del marketing y la comunicación vive una paradoja inédita: nunca antes las marcas habían contado con tantas formas de llegar a sus audiencias y, al mismo tiempo, tampoco había resultado tan complejo hacerlo de manera efectiva. La demanda de contenido crece a un ritmo exponencial: se estima que, en los próximos dos años, se multiplicará por veinte. Un solo concepto creativo podrá requerir más de mil variaciones para adaptarse a distintos canales, segmentos y contextos. En este nuevo escenario, la inteligencia artificial generativa (Gen AI) se posiciona como la solución clave para resolver una ecuación hasta ahora imposible de sostener con métodos tradicionales: producir más, mejor y más rápido, con menos recursos.



Hasta hace poco, crear una campaña podía tomar semanas entre estrategia, creatividad, producción y adaptación. Ese proceso lineal y demandante está siendo desafiado por un nuevo paradigma: la creación acelerada y escalable de contenido con apoyo de Gen AI. Hoy es posible generar imágenes, videos y mensajes en cuestión de segundos, reduciendo en más de un 60% los tiempos que antes requería la producción manual. Esto no reemplaza la creatividad humana: la potencia. Al liberar a los equipos de tareas repetitivas, permite que el talento se enfoque en lo que realmente importa: la estrategia, la narrativa y la conexión emocional con las personas.



Gen AI no solo optimiza velocidad y eficiencia; también habilita la hiperpersonalización en tiempo real. Las marcas pueden ajustar sus mensajes al contexto e intereses de cada usuario, manteniendo consistencia en el tono y máxima relevancia en cada interacción. Las cifras lo demuestran: reducción de hasta un 50% en procesos manuales, un 85% de mayor agilidad en el time to market, costos por asset hasta un 68% más bajos y un aumento del 40% en la efectividad operativa.



Gen AI no solo abarata costos: redefine la forma de competir. Las marcas que adopten esta tecnología desde ya, tendrán la capacidad de escalar sus capacidades creativas, capitalizar oportunidades más rápido y generar vínculos más cercanos con sus clientes. En cambio, quienes posterguen su adopción probablemente enfrenten una brecha difícil de cerrar frente a los pioneros.



La inteligencia artificial generativa ya está transformando las operaciones, pero su mayor impacto será en el terreno del contenido, donde hoy se juega buena parte de la diferenciación de marca. Esta tecnología ofrece una ventaja competitiva concreta: escalar sin perder calidad ni relevancia. Como en toda revolución, hay una decisión que tomar. ¿Vamos a seguir creando con los métodos del pasado o nos atreveremos a abrazar el futuro de la comunicación? El dilema no es tecnológico. Es estratégico.

