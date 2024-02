Política 17-02-2024

Gendarmería cuestionó decisión de juez Urrutia: "Son los internos más peligrosos de Chile"

El subdirector operativo Gendarmería, coronel Luis González Báez, cuestionó este viernes al juez Daniel Urrutia por acceder a que "los internos más peligrosos de Chile" tuvieran videollamadas en Cárcel de Alta Seguridad, una medida que aunque finalmente no se concretó, trajo una serie de críticas al magistrado.

La situación se generó el pasado 22 de enero, cuando el mencionado juez ordenó el otorgamiento del beneficio para cuatro internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), quienes podrían comunicarse con terceras personas que no están autorizadas por la administración penitenciaria.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el coronel González aclaró que "ninguno de los involucrados alcanzó a tomar contacto con el exterior, toda vez que Gendarmería, a través de su equipo jurídico de la Dirección Nacional Metropolitana, actuó de manera rápida y oportuna".



"No nos olvidemos que esta resolución tiene fecha 22 de enero, con fecha 24 Gendarmería presentó un escrito al tribunal, un informe para que se reconsidere la medida. En el escrito se exponen las causales que justifican retractar la medida", analizó.



Asimismo, González aclaró que se trata de "internos que se encuentran recluidos al interior del Repas, el recinto penal de alta seguridad, único en Chile y con un régimen diferenciado, que está destinado a albergar a internos de alta peligrosidad, asociados a organizaciones criminales y delitos de alta connotación pública".





El representante de Gendarmería reveló también que algunos de los reos involucrados están vinculados a la banda criminal internacional Tren de Aragua, mientras que otro "estaba vinculado a otras organizaciones criminales y hechos graves ocurridos al interior de cárceles".

"Hay uno de los internos que en su minuto había liderado una organización criminal desde el interior de la cárcel para el ingreso de sustancias ilícitas", puntualizó en diálogo con Cooperativa.

Esto demuestra que "los internos que se albergan en esa unidad penal son los más peligrosos de Chile. Por lo tanto, Gendarmería tiene la obligación de actuar rápidamente ante este tipo de resoluciones en pos de la seguridad pública de todos".





Respecto a lo sucedido con el juez Urrutia, González informó que "hemos tenido algunas situaciones (similares), pero como regla general, la gran mayoría de los jueces antes de tomar una determinación de cualquier tipo que involucre a los privados de libertad, ya sea en condición de imputado o condenado, solicitan informe a Gendarmería".

"El informe a Gendarmería tiene un peso específico frente a las peticiones de los internos o la petición de la defensa de los internos", puntualizó el coronel.

Finalmente, dio cuenta que "en regla general, la gran mayoría de los jueces toma en consideración y le entrega este peso específico a los informes de Gendarmería" para entregar este tipo de beneficios.