Policial 29-08-2025

Gendarmería del Maule cuenta con 6 nuevos vehículos para traslado de población penal



El Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz Lamartine, junto al Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme y autoridades regionales, realizaron una visita inspectiva al Complejo Penitenciario de Talca, y entregaron seis vehículos fiscales que serán destinados a diferentes unidades penales y especiales de la Región del Maule.

Los nuevos carros, especialmente adaptados para traslados de población penal, fortalecerán la capacidad operativa de Gendarmería y serán destinados al Complejo Penitenciario Talca (1); Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca (1); Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios de Cauquenes (1) y Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios de Talca (3).

Cada vehículo, modelo Sprinter 517 de Mercedes Benz año 2025, tiene capacidad para 12 personas (10 internos y 2 funcionarios), y cuenta con dos habitáculos para mejor segregación de los reclusos. Además, los carros poseen cinco cámaras de seguridad, entre frontales, traseras, interiores y exteriores; más dos pantallas de monitoreo con intercomunicador.

La adquisición, cuyo monto asciende a los $726.000.000 se enmarca en la inversión que comprometió la concesionaria para la construcción del Complejo Penitenciario de Talca, inaugurado en enero pasado por el Presidente Gabriel Boric Font.

Con la incorporación de los nuevos vehículos, todas las unidades penales y especiales de la Región del Maule, contarán con al menos un carro de traslado, ya que los antiguos serán distribuidos al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Curicó, Molina, Linares y Cauquenes; Centro Penitenciario Femenino de Talca y Centro de Detención Preventiva de Chanco.

Respecto al Complejo Penitenciario de Talca, considerado el recinto penitenciario más moderno de América Latina, se encuentra en una fase de poblamiento progresivo, con una capacidad máxima de ocupación de 2.320 plazas, ocupadas actualmente por 410 internos.



