Policial 12-08-2025

Gendarmería Maule: Día del Niño traspasó barreras y llegó al Centro Penitenciario Femenino en Talca

El gimnasio del Centro Penitenciario Femenino de Talca, se transformó en un verdadero espacio de entretención para celebrar la niñez. Lugar que se llenó de colorido, juegos y alegría, para recibir a los niños que viven con sus madres hasta los 2 años de edad al interior del penal en el módulo de residencia materno-infantil, y además con la gran sorpresa de que estaban invitados sus familiares más directos y hermanos (as).

Los organizadores de esta celebración fueron el área técnica de la Dirección Regional de Gendarmería, que dirige el psicólogo Omar Rodríguez Muñoz, a través del equipo del Programa de Gendarmería Creciendo Juntos: a cargo de la psicóloga María Teresa Gómez Quezada, con el apoyo de la funcionaria Daniela Mariscal Jelvez. La organización además, contó con la colaboración del área técnica del Centro Penitenciario Femenino de Talca y su Alcaide la Coronel Jessica Jiménez Moreno.

La jornada que estuvo cargada de emociones y de muchas risas de niños y niñas, fue posible gracias al Centro de Desarrollo de la Infancia Nido7 Colores, quienes convocaron a colaborar, quienes se sumaron fueron: Eventos Friendlylandia, supermercado Mayorista 21; juguetería Nube de Colores; iglesia Casa de Adoración, quienes llevaron regalos para los niños, juegos, golosinas para compartir, y pinta carita.

De igual forma se sumó a esta causa el concejal Patricio Mena, quien llevo al mago Enzo Urbina y al cantante Francisco Quinteros, para amenizar la jornada.5

La celebración del día del niño fue encabezada por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Guillermo Miño Reyes y por el Director Regional de Gendarmería, coronel Alberto Figueroa Quezada, de igual forma participaron representantes del Programa Mi abogado y asesores de la Seremía de Justicia.

Cabe recordar que, en la región funcionan dos módulos materno-infantil uno al interior del centro Penitenciario Femenino de Talca y el otro dentro del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes.



