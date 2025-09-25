Policial 25-09-2025

Gendarmería Maule realizó balance de allanamientos realizados previo y durante Fiestas Patrias



El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Guillermo Miño Reyes, junto a la Directora Regional de Gendarmería, coronel Pabla Arias Díaz, entregaron detalles de los operativos de registro y allanamiento, que se realizaron previos y durante las Fiestas Patrias en distintas unidades penales de toda la región.

En total, se realizaron 164 intervenciones sorpresivas (10 allanamientos extra ordinarios y 154 ordinarios), lo que fue destacado por las autoridades, haciendo énfasis en las capacidades operativas de Gendarmería Maule, para minimizar la ocurrencia de eventos críticos.

Los allanamientos fueron liderados por el Área Operativa Regional, apoyados por funcionarias y funcionarios de cada Unidad Penal, y abarcaron la totalidad de la población penal regional.

La fuerza operativa regional fue en total de unos 500 efectivos, durante las fiestas patrias, y la población penal intervenida fue de 1.707 internos en los allanamientos extraordinarios y 4.049 en los registros ordinarios.

En total, con este amplio operativo, se logró incautar 114 teléfonos celulares, 19 litros de licor artesanal, 2 kilos 721,69 gramos de sustancias ilícitas y 465 armas blancas.

