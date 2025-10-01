Policial 01-10-2025

General de Carabineros Maureen Espinoza Lobos continúa por tercer año al mando de la Zona Maule



En el contexto del anuncio del alto mando 2026 de Carabineros de Chile a nivel nacional se confirmó por tercer año en el cargo a la General, Maureen Espinoza Lobos como jefa de la Zona Maule de Carabineros, quien asumió en octubre del año 2023.

Tanto los oficiales que liderarán la gestión institucional como los miles de hombres y mujeres que integran nuestras filas, confirman su compromiso con la seguridad de todos los habitantes del país; quienes continuarán trabajando colaborativamente en las diferentes acciones modernizadoras que permitan ofrecer a la comunidad el “Carabinero del Centenario”: un profesional mayormente preparado, que sitúa a las personas en el centro de su quehacer y que ofrece su mano amiga a quien la requiera, sin distinción ni descanso.

En base a la confirmación del cargo, la Jefe de Zona expresó “Agradezco el continuar trabajando en la Región del Maule y, con ello la confianza depositada por parte de la Institución Policial para liderar a nuestros Carabineros que día a día velan por la seguridad de los maulinos. Estoy comprometida y agradecida, ya que lo que se ha logrado es gracias al esfuerzo, entrega, dedicación y sacrificio de todos quienes integramos las filas de nuestra Institución Policial; labor que se desarrolla 24/7 en cada ciudad, porque estamos con quienes más nos necesitan, para vivir en bienestar”.

Además, la General Maureen Espinoza agregó: “seguiremos trabajando, basados en un proceso de reforma y modernización donde cada uno de nosotros es un integrante activo y fundamental; entendiendo que es una gran oportunidad para ser más y mejores profesionales, siempre conectados con las necesidades de la sociedad, velando por estar a la altura de lo que el país espera de nuestros Carabineros”.

