Policial 14-10-2023

General Maureen Espinoza asumió como nueva Jefa de Zona de Carabineros en el Maule

Ayer en el frontis de la Prefectura Talca, se realizó la ceremonia de cambio de mando de la Zona de Carabineros “Maule”, donde asumió como máxima autoridad institucional en la Región, la General Maureen Espinoza Lobos, con 29 años de servicio, siendo la segunda mujer, y en forma consecutiva, que ostenta este cargo en el Maule.

La oficial fue ascendida esta semana al grado de General, en una ceremonia que se llevó a cabo en Santiago y que encabezó la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá y el General Director, Ricardo Yáñez. Tras haber estado agregada en la Embajada de Chile en Argentina, desde enero a la fecha.

Su trayectoria en Carabineros de Chile, comenzó en marzo de 1994 cuando ingresó a la Institución, egresando tres años más tarde. Se ha desempeñado en distintas unidades del país, como en la 3° Comisaría Santiago, 17° Com. Las Condes, Escolta Presidencial, 37° Com. Vitacura, 47° Com. Los Dominicos, 2° Com. San Felipe y Prefectura Colchagua.

La General Maureen Espinoza, posee la especialidad de Instructora, por lo que ha formado a jóvenes aspirantes de la Escuela de Oficiales y de la Escuela de Formación de Carabineros de Chile.

En el Maule, fue Comisario en 2016 en la 1° Comisaría de Linares, en 2018 fue Comandante en la Prefectura de Linares y en 2022 asumió como Prefecto en esta misma repartición con el grado de Coronel, siendo la primera mujer en ocupar este cargo.

Por su parte, la General Berta Robles Fernández, dejó la Institución, acogiéndose a retiro, tras dos años al mando de Carabineros en la Región del Maule.