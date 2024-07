Opinión 25-07-2024

Generando alianzas para la Creación de Valor Compartido



Francisca Angerstein

Líder de Creación de Valor Compartido y Sustentabilidad de Nestlé Chile



En Nestlé Chile, creemos firmemente en el poder transformador de la colaboración para crear Valor Compartido en las comunidades donde estamos presentes, un enfoque que no solo resuelve necesidades locales, sino que también se alinea perfectamente con nuestro negocio. En ese camino, desde 2006 el Fondo de Desarrollo Local Henri Nestlé ha sido una piedra angular en nuestro esfuerzo por apoyar y empoderar a las organizaciones sociales en las zonas donde operamos, una iniciativa que cada año beneficia a más proyectos y que no estaría completo de no ser por una alianza estratégica clave.

Este fondo no solo representa una inversión económica, sino también un compromiso a largo plazo con el desarrollo sostenible y la resiliencia de estas comunidades. Se trata de una oportunidad para que las organizaciones sociales de Maipú, Macul, Graneros, San Fernando, Teno, Los Ángeles, Osorno y Llanquihue, comunas donde estamos presentes a través de nuestras fábricas, transformen sus ideas en acciones concretas que beneficien a sus comunidades. Este año, con una asignación de 16 millones de pesos que se distribuirá entre los proyectos ganadores, buscamos financiar iniciativas que tengan un impacto real y duradero.

Pero ¿cómo logramos un impacto sostenible en el tiempo? Gracias a la estrecha colaboración que mantenemos con la Corporación Simón de Cirene, organización con más de 28 años de experiencia en el fortalecimiento de emprendedores y comunidades, ofrecemos capacitación y asesoría personalizada a los ganadores del fondo. Este acompañamiento no solo asegura que los proyectos se ejecuten de manera eficiente, sino que también fortalece las capacidades locales y fomenta la autosuficiencia.

El trabajo conjunto con Simón de Cirene es un ejemplo perfecto de cómo las alianzas estratégicas pueden amplificar el impacto de nuestras iniciativas. Al combinar nuestra visión de sostenibilidad con su vasta experiencia en desarrollo comunitario, logramos un enfoque integral que aborda las necesidades específicas de cada comuna. Esta colaboración es fundamental para garantizar que nuestras intervenciones sean pertinentes, efectivas y sostenibles a futuro, contribuyendo así a comunidades más prósperas y resilientes.

En Nestlé Chile, entendemos que la Creación de Valor Compartido no es un esfuerzo aislado. Es un compromiso continuo que requiere escuchar, aprender y adaptarse a las necesidades cambiantes de las comunidades, un proceso en el cual el trabajo conjunto es clave.

Nuestro llamado es claro: invitamos a todas las organizaciones sociales de las comunas donde operamos, a postular al Fondo de Desarrollo Local Henri Nestlé, para que juntos podamos seguir construyendo un futuro más sostenible, inclusivo y equitativo. La prosperidad de nuestras comunidades es beneficiosa para todos.