Opinión 06-01-2023

Gestión de flotas: La clave para la industria logística



Álvaro Cepeda Ortíz, Director de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.



La gestión de flotas es un proceso importantísimo dentro de la industria logística, ya que es imposible imaginar un negocio de este tipo exitoso sin una adecuada planificación. Esto consiste en múltiples y variadas tareas, que van desde el seguimiento de vehículos hasta la mejora de la seguridad y la salud de los conductores, además del mantenimiento de los vehículos. Gracias a esta gestión se puede optimizar la eficiencia y la productividad, reducir los costos y perfeccionar la satisfacción del cliente.

Si un emprendedor del rubro no contempla este factor puede tener consecuencias gravísimas. Cualquier falla en este proceso puede conducir eventualmente a la interrupción del trabajo, dejando clientes insatisfechos y pérdidas en el negocio.

Los beneficios de una exitosa gestión de flotas aumentan los niveles de productividad y seguridad de sus empleados. Generará también tanto para sus clientes como para los diferentes stakeholders, internos y externos, mejoras en términos de indicadores de productividad, mantenimiento, seguridad y nivel de servicio.

Una de las ventajas es por ejemplo el monitoreo de la flota en tiempo real. Con la ayuda de la solución de logística móvil (GPS o Datos Móviles), es posible supervisar los diversos movimientos de los vehículos en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con esto, no solo puede protegerse de cualquier actividad no ética, sino que también puede mantenerse actualizado con la hora en que el vehículo salió de su almacén y el progreso de la entrega durante el viaje.

Se puede tener datos en vivo vinculados con las horas de viaje y las de descanso. También contar con este informe para uso futuro, donde puede dar una mejor estimación del tiempo de entrega a un lugar determinado. Obtener un informe relacionado con los hábitos de conducción del conductor puede ayudarlo aún más a reducir los accidentes y planificar el viaje en consecuencia.

Asimismo, podrá controlar los costos. Las tecnologías de gestión de flotas, si se aplican correctamente, pueden ayudarlo a determinar una estimación del consumo de combustible de los vehículos de la flota. La tecnología también comparte los kilómetros recorridos por un vehículo y lleva un registro del combustible consumido. Los progresos en automatización son otro indicador relevante. Las soluciones de aplicaciones móviles le permitirán automatizar el mantenimiento del vehículo y, finalmente, aumentar su vida útil.

Aparte de esto, también puede automatizar la generación de informes y ahorrarle a su personal el tiempo que solían dedicar en hacerlos.

Por más de 10 años, las soluciones basadas en tecnología GPS han estado presente en la gestión de flotas. Sin embargo, han surgido tecnologías centradas en datos móviles, que a través de los smartphones brindan servicios similares y más flexibles. Los TMS o Transport Management Systems, ofrecen funcionalidades que marcarán la diferencia en su negocio.