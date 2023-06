Nacional 03-06-2023

Gianna Cunazza, directora ejecutiva de Santiago 2023, presentó su renuncia

Gianna Cunazza, directora ejecutiva de la Corporación Santiago 2023, encargada de la realización de los Juegos Panamericanos de octubre próximo, presentó este viernes su renuncia al cargo en medio de varios cuestionamientos generados principalmente por el bloqueo de dineros de parte del Instituto Nacional de Deportes (IND) a partir de montos asignados anteriormente que no han sido rendidos.

En un principio, Cunazza intentó justificar el retraso basándose en problemas técnicos, no obstante, eso fue descartado por Contraloría y el problema persiste, acumulándose cerca de 55 mil millones de pesos en rendiciones pendientes ante el IND.

Tras conocerse de su renuncia, la propia funcionaria emitió un comunicado donde dijo estar tranquila por la labor realizada.

"He presentado mi renuncia voluntaria, la que se hará efectiva, a partir del día martes 6 de junio. Es un día lleno de emociones, pero, ante todo, siento tranquilidad y agradecimiento", manifestó mediante un comunicado público.

"Tranquilidad de haber aportado y trabajado muy duro con el equipo de la Corporación para conseguir que, a casi 4 meses de los Juegos, estemos prácticamente listos para que Chile tenga una gran fiesta deportiva", añadió.

De acuerdo a La Tercera, en La Moneda siguieron con atención el tema, ya que la imagen del evento deportivo es una mancha a la imagen de seriedad que pretenden proyectar las autoridades, y ante ello, en una tensa reunión efectuada este viernes, Cunazza fue duramente criticada por los miembros, quienes le cuestionaron su rol en el tema de las rendiciones y su responsabilidad en las numerosas desprolijidades administrativas de la corporación, incluso un incremento en su propio sueldo.

La nota explica que el Ministerio del Deporte esperaba que la funcionaria presentara la renuncia hoy viernes, algo que no se produjo, y que obligó a trasladar todo hasta el martes; no obstante, ante las pocas opciones de mantenerse en el cargo, terminó renunciando.