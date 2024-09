Deportes 12-09-2024

Gimnastas linarenses destacaron en Copa La Serena

Una positiva actuación tuvieron las gimnastas linarenses que participaron en la Copa La Serena XXI con la presencia de 48 clubes y 1.300 gimnastas de todo el país. Este torneo es uno de los más prestigiosos en la gimnasia artística.



Categoría 1, Franja 1:

- Amparo Pacheco: Segundo lugar en suelo, segundo lugar en barra y segundo lugar all around.

- Amanda Pacheco: Segundo lugar en viga, tercer lugar en suelo y tercer lugar all around.

- Elena Segu: Noveno lugar all around.

- Elisa Weiss y Renata Fuentealba: Décimo lugar all around.



Categoría 2, Franja 1:

- Agustina Rebolledo: Primer lugar en viga y cuarto lugar all around.

- Josefa Batarce: Segundo lugar en suelo y noveno lugar all around.

- Jacinta Blanch: Onceavo lugar all around.

- Rocío Campos: Doceavo lugar all around.

También destacaron las gimnastas Julieta Chávez, Emily Bravo, Antonella Planas, Rafaela Toro, Elisa Torres, Amanda Jadue, Renata Parada y Julieta Baeza.