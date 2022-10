Social 19-10-2022

Gira Teletón 2022 inicia su recorrido sur mostrando el trabajo del instituto de Talca y con un show musical para la comunidad

• Noche de Brujas, Antonia Segovia y el comediante Luis “Lucho” Miranda fueron parte del espectáculo realizado en la capital del Maule, y con el que se busca motivar a los maulinos en apoyo de la cruzada solidaria de este 4 y 5 de noviembre.

• Junto con el show artístico, la comunidad pudo conocer las instalaciones del centro ubicado en avenida Lircay, el que cuenta con modernas tecnologías.



En Talca se dio el vamos al tramo sur de la Gira Teletón 2022, que se encuentra recorriendo de Arica a Coyhaique para motivar a todo el país en las semanas previas al tradicional programa televisivo de 27 horas de la cruzada solidaria, que este año se realizará el 4 y 5 de noviembre.



Noche de Brujas, Antonia Segovia y Los Frutantes fueron los invitados protagonistas del show musical, que contó con la animación de Daniel Fuenzalida y la participación especial de la influencer Ignacia Antonia. Durante la misma jornada, además, la comunidad pudo reír junto al comediante Luis “Lucho” Miranda, expaciente y protagonista de las historias de Teletón 2021.

Este año la gira Teletón monta su escenario y realiza los shows a un costado o muy cerca de los institutos regionales, para invitar así a las comunidades a conocer el trabajo que se realiza en ellos por los pacientes, usuarios y usuarias y familias, #TodosLosDías. En este contexto, el Voluntariado de Teletón realizó visitas guiadas por las dependencias de la sede regional, que en 2021 realizó 59.667 atenciones, sin costo alguno para las familias.

El director del Instituto Teletón Maule, Juan Claudio López, destacó que “es un gran honor generar esta actividad que nos permite vincularnos con la comunidad (...), y que de alguna manera permite que nuestro público, la gente, los donantes, -entre otros- puedan venir y conocer el centro. Venir a hacer una visita guiada, conocer las instalaciones y la tecnología de punta de última generación, lo que también es súper importante para que se pueda visibilizar dónde están invertidos los aportes, qué se hace en el instituto a diario, y por qué es tan importante Teletón y por qué nos hace bien todos, todos los días”.

Durante la actividad, los asistentes también pudieron conocer el testimonio de Angélica Saavedra, una de las protagonistas del primer spot de la campaña 2022 “La Teletón nos hace bien a todos, #TodosLosDías”. Angélica ingresó a la institución cuando tenía un año y 8 meses producto de una malformación congénita, por la cual fue amputada y comenzó a usar prótesis. Hoy Angélica es psicóloga y madre, y para ella Teletón es más que asistir a terapias de rehabilitación. “Teletón me ayudó no solo en la rehabilitación física, sino que también en la rehabilitación más importante, que es la del alma. El enfrentarme a la sociedad sin temor. El enfrentarme a todas las dificultades propias cuando uno nace y tiene una discapacidad. Por eso Teletón y el apoyo de todos ustedes es fundamental”, expresó la expaciente.



Un sentimiento similar es el que comparte Luis “Lucho” Miranda, quien contó que haber participado en la jornada de Talca fue “devolverle la mano a todo lo que Teletón me dio, y eso es muy significativo para mí. Fui paciente de Teletón y ahora soy artista (...), y ahora que soy comediante volver a Teletón es bacán”.



Daniel Fuenzalida, en tanto, dijo sentirse “feliz de participar nuevamente un año más en Teletón. Me encanta esta gira porque tiene dos aspectos. El más importante es poder estar en los institutos y poder ver lo que se hace en el día a día, 24/7. Conocer a las familias, usuarios y usuarias, pacientes, ya que ese es el significado de Teletón. Y esto se combina con lo artístico. Entonces esa dualidad es lo que este año nos ha gustado. Fue un éxito la gira en el norte, y sin lugar a dudas que la gira del sur va a ser muy buena y entretenida”.