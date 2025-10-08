Social 08-10-2025

Gira Teletón confirma el regreso del tren por el sur: recorrido comenzará con gran show en Curicó



- La Combo Tortuga, Paula Rivas y Sinergia Kids con la Tía Pucherito son los primeros confirmados para el espectáculo gratuito que se realizará el martes 18 de noviembre en la Medialuna de Curicó.



Del 4 al 22 de noviembre, Chile volverá a vivir la emoción de la Gira Teletón, una travesía solidaria que recorrerá el país para motivar y preparar ambiente para el 28 y 29 de noviembre, fechas en que la cruzada solidaria buscará reunir fondos para continuar la rehabilitación de más de 32 mil familias de Arica a Aysén.

La gira se desarrollará en dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur, luego del receso por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Este año, además, se incorporan escenarios en ciudades que no solían ser parte del recorrido principal, como Ovalle, Curicó y Castro, en un gesto de descentralización y cercanía con las comunidades regionales.

“Estamos súper felices porque estamos dando paso a nuestra nueva gira Teletón, que lo que busca es acercar la Teletón a todo Chile. La Teletón es de todos los chilenos y es por eso que es tan importante que podamos llegar y podamos recorrer todo nuestro país. Este año estamos muy contentos de poder llegar por primera vez a lugares que antes no habíamos estado con los show principales, como Ovalle, Curicó y Castro, y además poder parar en distintas ciudades intermedias para poder llevar toda la solidaridad y toda la fuerza de la Teletón a esos lugares que se comprometen de una manera impresionante para poder cumplir con la gran meta de todos los chilenos”, destacó la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar.

En el caso de Curicó, el espectáculo gratuito se realizará el martes 18 de noviembre en la Medialuna de Curicó y comenzará a las 18 horas con un bloque especialmente dedicado a las infancias, que tendrá a Sinergia Kids con la Tía Pucherito.



Otra de las artistas confirmadas es Paula Rivas, “la nueva reina de la cumbia”, quien en 2023 se consagró en los Premios Pulsar tras obtener dos premios por su disco Mariposa. Y el ritmo de La Combo Tortuga dirá presente en el show de Curicó. Los demás artistas serán anunciados próximamente a través de las redes sociales.









REGRESO DEL TREN DE LA TELETÓN

Uno de los hitos de este año será el regreso del tren de la Gira Teletón gracias al servicio especial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). De esta manera, la comitiva de artistas, animadores e influencers viajará en tren desde Estación Central hasta Los Lagos, para luego continuar el recorrido en bus y en transbordador hacia Castro, en Chiloé, donde por primera vez se realizará el cierre de la gira.

José Solorza, gerente general de EFE, destacó que “es un orgullo ser parte de este hito solidario que une a Chile desde hace más de cuatro décadas. Después de siete años, la Gira Sur vuelve a realizarse en tren y, por primera vez en 30 años, la comitiva llegará hasta la Región de Los Lagos. Nuestro compromiso es aportar con la experiencia y seguridad de nuestros trenes para que esta gira tenga un recorrido eficiente, seguro y lleno de emoción”.

El convoy contará con tres coches de pasajeros con capacidad para 135 personas, además de vagones de comedor, bodega y generador.

ESTAS SON LAS CIUDADES DE LA GIRA POR EL SUR



● Curicó: Martes 18 de noviembre/18:00/Medialuna de Curicó.

● Concepción: Miércoles 19 de noviembre/18:00/Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz.

● Temuco: Jueves 20 de noviembre/18:00/Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín.

● Valdivia: Viernes 21 de noviembre/18:00/Paseo Costanera (Ex Helipuerto).

● Castro: Sábado 22 de noviembre/18:00/Plaza de Armas.



