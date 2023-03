Crónica 12-03-2023

Glaucoma: la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial

El glaucoma es una serie de enfermedades que causan la atrofia progresiva del nervio óptico, que es el encargado de transmitir la información hasta el cerebro, esto genera una pérdida progresiva e irreversible de la visión llegando a producir ceguera total en el caso que no se diagnostique ni trate a tiempo.

A raíz de la conmemoración del Día Mundial del Glaucoma resulta importante estar al tanto de cuáles son los factores de riesgo que podrían desencadenar este tipo de enfermedad, dado que es la patología que causa más ceguera irreversible a nivel mundial.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante. Donde en 1.000 millones de esos casos, es decir, casi la mitad, la discapacidad visual podría haberse evitado.

El doctor Leonidas Traipe, oftalmólogo de Clínica Las Condes explica que, “si este tratamiento se inicia de forma temprana es posible detener la evolución del glaucoma y así prevenir una futura pérdida irreversible de visión en el paciente”.

Esto debido a estimaciones internacionales donde se establece que más de 60 millones de personas en el mundo sobre los 40 años padecen de glaucoma, y unos 4,5 millones han perdido totalmente la visión a causa de esta silenciosa enfermedad, la que muchas veces no es tratada a tiempo.

En nuestro país se estima que sobre el 2% de la población que tiene más de 40 años la padecen, cifra que sube cerca del 4% a partir de los 70 años, cuando los daños son mucho más graves y comprometen mayormente al campo visual.

Se estima que para el año 2040 111,8 millones de personas padecerán esta enfermedad a nivel mundial. “Es una enfermedad irreversible, el daño que se produce no hay forma de recuperarlo y esto porque se mueren las células que forman parte del nervio óptico. Al contrario de la catarata que también produce ceguera, pero reversible, una vez que el paciente se opera de catarata recupera su visión, no así con el glaucoma”, agrega el Dr. Traipe.

La mayoría de los casos de glaucoma se originan por el aumento de la presión intraocular, pero se desconoce el motivo exacto por el cual se origina, además, existen otros factores de riesgo que hay que tomar en consideración para llevar a cabo un diagnóstico precoz de la enfermedad y dar un tratamiento oportuno minimizando el riesgo de progresión de la enfermedad:

El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, y se estima que afecta al 1-3% de la población mayor de 40 años. Pero la gran mayoría de las personas que están ciegas por glaucoma se concentran en 2 grupos:

• Quienes nunca supieron que tenían glaucoma: Aquellos que descubren su enfermedad cuando los síntomas de mala visión ya están avanzados, muchos de estos pacientes quedan ciegos, aunque reciban tratamiento. Por eso es importante hacerse revisiones oftalmológicas en forma periódica (al menos cada 1-2 años desde los 40 años en adelante). Especialmente en personas con factores de riesgo.

• Quienes tienen un diagnóstico de glaucoma: Generalmente estos son pacientes que iniciaron su tratamiento, pero luego abandonan los controles. Dado que el glaucoma es una enfermedad asintomática que requiere tratamiento y controles durante toda la vida, con frecuencia se produce el abandono del control. Los pacientes retoman el control oftalmológico cuando sienten poca visibilidad, pero la enfermedad ya ha llegado a daño avanzado y por lo tanto el riesgo de ceguera es alto.